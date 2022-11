Suisse : une pièce de monnaie de 1741 vendue près de 900 000 euros

Une pièce de monnaie de Bâle, qui date de 1741, a été vendue 873 600 euros aux enchères ce lundi 14 novembre à Genève.

Une pièce de monnaie suisse rarissime a été vendue aux enchères à près de 873 600 euros (854 000 francs suisses), commission comprise, ce lundi 14 novembre à Genève.

La maison Numismatica Genevensis, spécialisée dans la numismatique, avait mis en vente 468 pièces de monnaies anciennes. Mais l'objet phare, cette pièce de 20 ducats datant de 1741, a attisé l'intérêt de nombreux collectionneurs. La mise à prix a débuté à 600 000 francs suisses. L'acquéreur a tenu à garder l'anonymat.

Connue comme la plus importante monnaie jamais frappée, elle présente la ville de Bâle vue depuis le sud-est avec le pont sur le Rhin et deux barques. Au-dessus, figure la mention "Basilea", avec les écus de huit communes : Ramstein, Liestal, Waldenburg, Farnsburg, Homburg, Münchenstein, Pratteln et Riehen.

Sur le revers de la pièce, un basilic, symbole du pouvoir royal, serre les armoiries de la ville rhénane. Selon Numismatica Genevensis, elle témoigne du niveau de richesse qu'atteindra la ville de Bâle, près d'un demi-siècle plus tard.