"Pour les bébés, c’est le jour et la nuit" : la satisfaction des crèches enfin dotées de masques transparents

Depuis le 8 décembre, la Caisse d’allocations familiales (CAF) distribue des masques transparents et inclusifs aux crèches et maisons d’assistantes maternelles. En Bretagne, plus de 17.000 masques vont être livrés d’ici la fin de l’année.