Maltraitance animale. Une "enquête ouverte" contre un élevage porcin des Côtes d'Armor

Une plainte déposée par l'association L214 vise un élevage porcin des Côtes d'Armor. Dans un communiqué, l'association animaliste révèle l'existence d'images vidéo montrant "des porcelets (...) claqués à mort et (qui) peuvent agoniser de longues minutes ...". Le parquet de Saint-Brieuc annonce avoir ouvert "une enquête préliminaire."

Suite à une plainte déposée par l'association L214 "pour maltraitance animale", le parquet de Saint-Brieuc indique avoir ouvert "une enquête préliminaire" visant un "élevage des Côtes d'Armor" mercredi 11 septembre 2024.

Des animaux ni soignés ni secourus association L214 communiqué de presse

Comme à son habitude, dans un communiqué, l'association animaliste a diffusé à la presse des images choc filmées en juin et juillet 2024, et selon elle, dans les locaux d'un élevage de porcs de Saint-Carreuc et montrant "des animaux qui ne sont ni soignés ni secourus". Des images extrêmement dures et qui peuvent choquer.

Des porcelets agonisants dans un élevage des Côtes d'Armor • © L214



"Des porcelets sont claqués à mort et peuvent agoniser de longues minutes, et des cadavres sont laissés parmi les animaux vivants. Les cochons sont élevés sans accès à l'extérieur dans des bâtiments insalubres", détaille L214.

Une enquête préliminaire ouverte

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc ont été saisies de l'enquête, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz. Contactée par l'AFP, la préfecture n'a pas souhaité s'exprimer.

Des cochons abattus dans un abattoir de Leclerc association L214 communiqué de presse

Selon L214, qui milite à terme pour l'arrêt de l'élevage, et la fin de la consommation de viande, les animaux de cette exploitation "sont abattus à l'abattoir E.Leclerc de Le Mené (22), qui fournit les supermarchés E.Leclerc pour sa Marque Repère et les boucheries de ses magasins".

Avec AFP.