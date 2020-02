Brest : intoxication sur un cargo, un marin décède, trois autres évacués sur la Cavale Blanche

réalisées sur les navires pour empêcher la propagation de parasites et de micro-organismes dans le chargement.Le "Fri Dolphin", battant pavillon des Bahamas et transportant du maïs, a alerté le CROSS Corsen jeudi en début de soirée. Il se trouvait à 60 nautiques au Sud-Ouest de Lanvéoc, indique dans un communiqué la Préfecture maritimepour déposer à bord un plongeur et l’équipe médicale du SAMU, précise la Préfecture maritimeLes trois autres victimes, dans un état stable, n’ont pas pu être hélitreuillées dans des conditions météo toujours dégradées. Le navire a alors fait route vers la rade de Brest pour faciliter leur débarquement.à 6 heures 15 ce vendredi et évacuées vers l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest.Les trois marins âgés de 30, 37 et 55 ans ont été intoxiqués au phosphure d’aluminium, précisent les pompiers, un produit qui peut être très toxique en cas d’inhalation.Le cargo Fri Dolphin était parti des Sables d’Olonne. Il faisait route vers Hull en Angleterre.