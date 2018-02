Alerter, prévenir

Dauphins : de nombreux échouages inexpliqués, les associations s'inquiètent

De nombreux dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques depuis le début de l'année. Les raisons ne sont pas connues. Reportage : B. Gilbert / G. Queffelec / S. Secret / J.-M. Boceno

", alerte Bretagne-Vivante , et près de 300 à l'échelle du littoral atlantique. De quoi "inquiéter" l'association.Si la "", certains facteurs sont déjà connus. Parfois, "les groupes de dauphins et les flottilles de pêche se retrouvent au même endroit." Dans ce cas, forcément, "le facteur de risque augmente", constate Sami Hassani du Centre de soins et de conservation faune aquatique.Les associations lancent un appel afin que toute personne témoin d'un échouage adopte les bons réflexes. "", affirme Sami Hassani.