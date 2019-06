Drame familial à Plounéventer : un homme interpellé après avoir tué son enfant

C'est un terrible drame familial qui s'est déroulé ce lundi 24 au soir dans la petite commune finistérienne de Plounéventer. Un homme a été arrêté ce mardi matin à son domicile. Selon une source proche de l'enquête, l'homme aurait tué son fils de 3 ans par arme blanche dans la soirée suite à une grosse déception sentimentale. Il était séparé de sa compagne depuis plusieurs mois. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours par la suite.



Ce mardi matin, vers 7h30, l'homme a appelé les gendarmes pour leur annoncer qu'il avait tué son enfant et essayé de se suicider. Les gendarmes sont allés à son domicile et ont rappelé l'individu, lui demandant de sortir. Ce dernier s'est livré aux forces de l'ordre sans résistance. Il a été hospitalisé.



Les pompiers et le procureur de la République se sont également rendus sur place.



L’accès au bourg de Plounéventer a été en partie bloqué pour l'intervention des gendarmes.