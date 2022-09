Un rorqual de 20 tonnes échoué sur l'île de Sein : ce que l'on sait

Un rorqual d'environ 15 à 20 mètres et pesant autour de 20 tonnes a été retrouvé mort sur l'île de Sein ce vendredi 2 septembre. Les hypothèses de son décès, ce qu'il va devenir : une experte du parc marin d'Iroise répond à nos questions.

Le cétacé mesurant entre 15 et 20 mètres a été retrouvé mort sur l'île de Sein, plus précisément sur la petite île de Kélaourou. Cette petite île inhabitée, accessible à pied depuis l'île de Sein se situe dans la mer d'Iroise au large de Plogoff.

"Depuis plusieurs jours nous avions des observations de plusieurs rorquals dans la zone de l'île de Sein" précise Cécile Gicquel, responsable du patrimoine naturel au Parc naturel marin d'Iroise. "Les animaux étaient bien portants, en bonne condition physique et ne présentaient pas de problèmes particuliers".

Hypothèse de la présence du cétacé : les eaux plus chaudes

"Ces animaux devraient être plus au large" précise Cécile Gicquel qui analyse les raisons de la présence des cétacés autour de l'île de Sein. "Il est probable qu'avec les eaux exceptionnellement plus chaudes depuis cet été, ils auraient pu suivre leur nourriture".

Selon la spécialiste, la présence de rorquals dans cette zone de la mer d'Iroise est relativement peu fréquente.

Un rorqual de 20 tonnes échoué sur l'île de Sein : entretien avec Cécile Gicquel • ©Benoit Thibaut - France Télévisions

Les causes envisagées de la mort : maladie ou collision avec un bateau

Deux agents du parc naturel d'Iroise sont arrivés sur place ce vendredi soir afin de connaître les causes de la mort de l'animal. Pour l'instant, le cétacé étant à demi immergé, l'expertise est retardée.

Les agents vont profiter de la marée basse ce samedi 3 septembre à 10h10 pour accéder à l'animal.

Selon Cécile Gicquel, deux hypothèses pour la mort du cétacé se dégagent : la maladie ou un choc avec un bateau. "Depuis 2019, 4 rorquals se sont échoués dans la zone du parc naturel d'Iroise. Un était mort de maladie et trois décès étaient liés à des collisions avec des bateaux". Pour la responsable en charge du patrimoine naturel, "l'animal n'étant pas en état de décomposition, il sera possible de connaître les causes de son décès".

"Il ne faut pas mettre de côté la cause naturelle dans un décès de grand mammifère marin" précise dans notre entretien Cécile Gicquel en charge du patrimoine marin naturel au parc marin d'Iroise et de l'office Français de la Biodiversité.

Aucun signe de choc, pas de blessure apparente

"La baleine est sur des galets et quelques rochers" a pu constater Jos Neysius, pompier envoyé sur le site par le Cross Corsen. "Nous avons pu constater qu'il n'y avait pas de blessures apparentes, aucune trace de choc" indique le pompier.

"Des moyens lourds vont être pris pour remorquer l'animal, le mettre en sécurité et surtout pour l'évacuer de l'île" assure le pompier présent sur l'ile de Sien interviwé par Muriel Le Morvan et Stéphane Soviller.

Interview de Jos Neysius • ©Muriel Le Morvan et Stéphane Soviller

"L'animal ne peut rester sur l'île de Sein, pour des raisons évidentes de santé publique, ni être rejeté à la mer. Son envergure représenterait un risque important de collision avec des bateaux" détaille Cécile Gicquel de parc marin d'Iroise.

Le site de l'échouage est interdit au public

Pour des raisons sanitaires et afin de faciliter les services de la préfecture maritime qui travaillent à remorquer l'animal sur le continent, la zone d'échouage est actuellement interdite au public par arrêté préfectoral.

Lors de la nuit de vendredi à samedi, selon la préfecture, le corps du cétacé s'est déplacé d'une cinquantaine de mètres mais reste difficile d'accès.