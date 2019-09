Contre la précarité menstruelle, des protections périodiques gratuites pour les étudiantes de Rennes 2

#ChangeonsLesRègles @UnivRennes_2 s'engage dans la lutte contre la précarité menstruelle et lance une grande opération de distribution gratuite de protections périodiques sur ses campus, du 9 au 13 septembre 2019 https://t.co/H9Xbd59IgH pic.twitter.com/FygB9A57WZ — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) September 4, 2019

Pour lutter contre la précarité menstruelle, des protections périodiques sont distribuées gratuitement cette semaine sur les campus de Rennes2.L’objectif est deL’initiative avait été proposée par les étudiants, plébiscitée lors du vote du budget participatif, et portée par la liste Armée de Dumbledore lors des dernières élections à la Fac.souligne Fabien Caillé, vice-président étudiant de l'Université.Jusqu’à vendredi,sur le campusPendant l’année, d'autres kits seront mis à disposition au point d’accueil étudiant, au service de santé, à l’épicerie gratuite, etLe coût de l’opération est estimé à 42 000 euros (4 000€ alloués dans le cadre du Budget participatif, 2 000€ du Fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes et 36 000€ de Contribution vie étudiante et de campus).