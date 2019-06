Des tonnes de tomates invendues jetées par des maraîchers bretons

Chute des prix

Reportage de Sandrine Ruaux, Thierry Bouilly et Didier Lefèbvre



Des tonnes de tomates à jeter

A Chantepie, depuis trois semaines,explique Isabelle Georges, directrice de Solarenn.Cette coopérative, qui est fournie par 32 maraîchers des environs de Rennes et qui alimente la France entière, dit veiller en règle générale à ne rien jeter.Alors avant de détruire les tomates, toutes les solutions ont été envisagées, précise Christophe Rousse, président de Solarenn.."Jean Guilbaud, producteur de tomates à Cesson-Sévigné, vend aujourd'hui sa production 30% seulement de son coût de revient.Des prix bas et pourtant, les consommateurs n'achètent plus de tomates.", précise Jean Guilbaud.