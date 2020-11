Venir en renfort aux aides-soignants ? "oui, mais... " répondent des élèves infirmiers rennais

Prêts pour le renfort, mais pas à n'importe quel prix

Inquiétude face à une formation bouleversée

"Ne pas sacrifier l'avenir pour sauver l'immédiat"

. La situation sanitaire se dégrade en France et le système de santé a du mal à faire face. Aussi lors de sa dernière conférence de presse,. Selon le gouvernement, cela ferait. Deux élèves infirmiers à Rennes, rencontrés suite à cette annonce gouvernementale, se disent favorables à apporter cette aide, mais à condition que ce soit aussi un vrai atout pour leur formation.Manon Robic, 23 ans, est étudiante en 3e année à l'école d'infirmier Guillaume-Régnier à Rennes, tout comme son camarade Jéremy Debeau. Pour le moment, aucun des deux n'a encore été appelé en renfort, mais ils se disent prêts à y répondre. "C'est notre devoir" déclare Manon, "Mais nuance t-elle "le problème c'est que ça peut aussi aller à l'encontre de notre formation, de notre apprentissage et qu'on puisse rater des semaines de stages. Notre formation aide-soignant a déjà été réalisée au début de notre formation et maintenant on est plus dans un processus de professionnalisation" justifie-t-elle.. Leurs stages ont déjà été annulés ou suspendus pendant au moins cinq semaines. Et pour certains transformés déjà en renfort aux aides-soignants.Comme au mois de mars dernier,, explique lui aussi Jérémy,Lors de la première vague de la Covid-19, le jeune homme s'est en effet vu proposer un stage en Ehpad. Et il a préféré répondre à d'autres offres. "Au lieu de faire un stage infirmier, on va faire un travail d'aide-soignant. Moi j'étais d'accord pour aller les soutenir, mais être payé un euro de l'heure pour faire le même travail que quelqu'un, c'est ça que je ne voulais pas, sauf si derrière, ça m'apporte pour ma formation. Moi je voulais bien faire mon stage, mais dans un vrai service, pour apprendre et pas pour faire des toilettes pour un euro de l'heure" réagit-il, amer.Ces futurs soignants demandent une meilleure rémunération. « C'est vrai qu'on a l'impression de ne pas être reconnu. En première année, on gagne 28 euros par semaine, 38 euros en 2e année, et en 3e année, 50 euros par semaine, détaille Manon. Et si on ramène ça à l'heure, ça fait une moyenne, d'un euro par heure. Donc vraiment on se demande comment on nous considère ? »: c'est aussi le mot d'ordre des syndicats étudiants, comme l'exprime un clip,, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers Ce que confirme Bleuenn Laot, présidente de la Fnesi : « On espère avoir une continuité pédagogique, et surtout on espère que notre diplôme ne sera pas un "diplôme Covid". Qu'on aura le temps et qu'on nous donnera le temps d'être formé pour être de bons futurs soignants !»