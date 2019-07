Saint-Malo : un patron de café prêt à se mettre nu pour dénoncer les sites d'avis en ligne

"Le bistrot c'est la tribune du peuple, parlons"

Il invite tous ceux qui comme lui en ont assez des sites d'avis et de notation pour une photo de groupe dénudée jeudi 4 juillet à 17 h 45 sur le gué du Grand Bé devant l'école de voile pour un embarquement sur l'île, "à l'abri du regard des plus jeunes" précise-t-il.Pour lui, ce système de site d'avis en ligne nuit aux commerçants, les affecte dans leur estime et leur travail. Dans un post Facebook publié le 29 juin dernier , il raconte "toutes ces personnes en ont assez de se faire juger [...] En vérité, je vous le dis, il faut être surhumain pour supporter la méchanceté, la médisance,la rumeur au quotidien et tous les jours de sa vie, jusqu’à la fin de sa mort!!"Jean-Jacques regrette les propos de certains clients via ces plateformes "il y a des critiques sur le physique des gens, sur le physique des serveurs. Les gens se permettent tout. Surtout, plus personne ne se parle. Ils viennent et après le soir ils vont baver. Il y a des salopards dans tous les métiers. Mais je suis là, il n'y a qu'à venir me voir. Le bistrot c'est la tribune du peuple, alors parlons"Depuis ce coup de gueule, Jean-Jacques reçoit des messages de partout, de France et de l'étranger. Il explique "Je ne parlais pas spécialemement en mon nom. Depuis 20 ans, j'ai eu 400 avis." Lui ce qu'il souhaitait au départ c'est avant tout ne pas avoir son établissement sur le site TripAdvisor, qui en plus fait régner la confusion "il me classe en tant que restaurant alors que je suis un café." "J'ai envoyé plusieurs lettres recommandées car selon leurs conditions générales ce serait la procédure. J'ai juste reçu une réponse laconique stéréotypée me précisant que cette plateforme était à la disposition des gens. Et un certificat d'excellence qui a fini aux toilettes..."A l'heure où ces lignes sont écrites, Jean-Jacques ne sait pas dans quelle mesure il sera rejoint pour sa photo "Strip advisor", mais il ira, même seul.