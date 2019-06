Comment la musique a sauvé la vie de Joachim, batteur au bagad de Landaul

"Le jour qui a changé ma vie"



Le réveil du corps

La musique franchement on peut dire qu'elle m'a sauvé la vie (Joachim)

Quand ma mère était enceinte de moi, un batteur du bagad est venu, il a pris son ventre et il a dit 'tu seras batteur, tu seras batteur' et la preuve ça a marché." Joachim rigole en racontant cette histoire.ajoute-t-il. Un père et un oncle sonneur depuis 40 ans, une mère au saxophone, le jeune homme opte lui dès l'enfance pour les percussions et la caisse claire. Il intègre le bagad de Ronsed Mor, "la première catégorie était envisagée avant l'accident" explique son père.Le 27 février 2008, Joachim et ses amis se rendent à une fête à pied. Ils longent une route. Alors qu'ils se trouvent à 500 mètres de leur destination, "la faute à pas de chance" lance-t-il, une voiture leur rentre dedans. Le choc est très violent. S'ensuivent deux années de coma. Un temps suspendu pour ses parents et ses soeurs qui se mettent à attendre.Pendant toute sa convalescence, la famille, des musiciens, une art thérapiste à la harpe se relaient en effet au chevet de Joachim . Le bagad viendra même jouer au complet, l'aubade, sous sa fenêtre. Une scène improbable pour le personnel de Kerpape qui n'avait jamais vécu ça. Sa mère Ghislaine se rappelle "Son pronostic vital a été engagé pendant 10 jours. Puis pendant un an, nous avons été dans l'incertitude."Personne ne saura jamais si toutes ces notes ont fait leur effet. Joachim se réveille pourtant au bout de deux ans.Le jeune homme a toujours la musique collé au corps. Un corps qui lui a bien changé et ne réponds plus comme avant. "Je voulais absolument refaire de la musique, parce que c'était en moi. J'ai décidé de garder le même instrument qu'avant."Je joue pratiquement tous les jours sur un practice.Aujourd'hui et à 28 ans, Joachim vit seul. Il prend des cours de batterie avec un professeur particulier une heure par semaine et répète tous les dimanches avec le bagad de Landaul dont il fait désormais partie. En août prochain, il s'envole pour le Pays de Galles avec ce groupe et ses parents. Comme il le dit "la musique ne me quitte jamais."