Lizio, Le repère du poète-ferrailleur, artisan-rêveur, bricoleur-émerveilleur

Robert Coudray dans son atelier / © N. Rossignol - France 3 Bretagne

Faire de la sculpture, c’est un chemin personnel initiatique, c’est vraiment un chemin de vie, on fait jamais les choses par hasard. C’est à la fois de la récup, c’est un peu nous même. C’est un peu nos imperfections, nos grincements qui sont la dedans précise Robert Coudray.



Attirer les curieux à Lizio, un défi

Un regard bleu acier qui vous transperce, au milieu d’un visage buriné, qui a connu toutes sortes de tempêtes et après une franche poignée de main, une consigne,Robert Coudray est ainsi, direct, sans détour, à l’opposé d’une vie riches de virages, et de rebondissements. Des études de cinéma à Paris, un métier de tailleur de pierres, une décennie de carnavalier à Nantes et une multitude d’aventures, prof de techno, crêpier, apiculteur, cidriculteur avant de devenir artiste à temps plein.Depuis 30 ans, ce "diplômé des Hautes Etudes Buissonnières de bricoleur-poète" comme il se définit, est tout dévoué à redonner vie à des objets abandonnés dans les déchèteries, rejetés par une société trop gâtée. De ces roues de vélo, ces pichets métalliques, ces boites de sardines rouillées, ces corps de mannequins désarticulés, entassés dans son atelier, il réalise des sculptures, des automates, des instants de magie à animer.Dans les divers hangars, il y en a plus de soixante dix qui retrouvent vie, dès que l’interrupteur est actionné. Un musée bien vivant. Et à chaque création que l’on croirait sortie tout droit d’un film de Tim Burton, correspond une réflexion, un texte… une mise en perspective indissociable du processus de création. Comme ce texte sur ces avionneurs un peu fous à qui l’on doit beaucoup.Cet univers onirique, Robert Coudray souhaitait le partager mais au début des années 90, pas facile d’attirer les curieux à Lizio, dans ce petit hameau morbihanais éloigné du bourg, à quelques centaines de mètres de là où il a vu le jour en 1954.Il se lance donc dans la construction d’une espèce de tour, un peu farfelue, comme un phare pour attirer les rêveurs comme lui. C’était en 2010. Neuf ans après, de nouvelles constructions sont venues lui tenir compagnie et 40 000 visiteurs se sont pressés l’an passé sur le site . Le ferrailleur est devenu bâtisseur ! A terme, il imagine 22 tours qui seraient reliées entre elles, comme une sorte de cathédrale avec des jardins, des fontaines. Au milieu de cet univers circulent déjà des poules, des oies tout un monde en minuscule qui semble rendre hommage à cet arrière arrière grand père, tailleur de pierre, venu travailler à la cathédrale de Josselin au milieu du XIXème siècle.Là aussi tout est fait de recup et de poésie. Tout est de guingois, coloré, comme sorti des plus beaux contes illustrés, un monde à hauteur d’enfant.Ce décor va d’ailleurs servir pour le prochain long métrage du poète ferrailleur désormais réalisateur. Son premier film "Je demande pas la lune, juste quelques étoiles" entièrement autoproduit sans subvention, a attiré depuis 2013 dans les salles bretonnes plus de 50 000 spectateurs. Le prochain devrait sortir en 2021. "Heureux les fêlés", un hommage aux audacieux, aux aventuriers qui ne se laissent pas décourager par leurs échecs.conclut Robert Coudray, l’homme qui rêve de venir bousculer votre vie, pour que comme lui vous la viviez réellement pleinement.