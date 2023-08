DIRECT VIDEO. Festival Interceltique de Lorient 2023 : suivez la Grande Parade avec le bagad Kemper, Cap Caval et Lann Bihoué

Ce dimanche 6 août 2023 dès 9h30, suivez en direct du Festival Interceltique de Lorient la Grande Parade des Nations Celtes. Le défilé mettra à l'honneur le bagad Kemper, celui de Cap Caval et de Lann Bihoué ainsi que tous les bagadoù, danseurs, et musiciens en habits traditionnels. Un événement exclusif à voir sur France 3 Bretagne.

Suivez en direct la Grande Parade des Nations Celtes se tiendra ce dimanche 6 août à l'occasion du Festival Interceltique de Lorient 2023.

En exclusivité sur France 3 Bretagne de 9h30 à 12h50, nos équipes vous feront vivre en direct ce défilé comprenant de 3000 artistes répartis en 74 groupes de danseurs, musiciens, bagadoù, cercles, pipe bands, etc.

Un évènement traditionnel que nous fera vivre notre journaliste Maël Le Guennec. Si vous loupez cet évènement, il sera retransmis à la TV sur France 3 le 18 août à 21h10.

Le parcours de la grande parade

La grande parade débutera dès 9h30 au Cours de Chazelles, et passera par le Cours de Chazelles, avant de tourner sur la rue Victor Massé, puis de se diriger vers l'avenue Anatole France avant de terminer au Stade du Moustoir

Parcours de la Grande Parade du Festival interceltique de Lorient 2023 • © Festival interceltique de Lorient

Les participants de la Grande Parade des Nations Celtes

Pour ce grand défilé qui enthousiasme les amoureux de la langue bretonne et des nations celtes, 74 groupes ont répondu présents à l'appel du festival interceltique de Lorient 2023

1. Drapeaux des Nations celtes

2. Bagad de Lann Bihoué

3. Cercle Armor Argoat (Lorient)

4. New Ross & District Pipe Band (Irlande)

5. Planxty O’Rourke (Irlande)

6. Bagad Kemper (Quimper)

7. 100 ans du Drapeau Breton Gwenn-ha-Du

8. Gweneda et les enfants du Sud-Vannetais

9. Bagad Brieg (Briec)

10. Banda de gaïtas Sementeira (Galice)

11. Bagad & Cercle Beuzeg-ar-C'hab (Beuzec-Cap-Sizun)

12. Collectif de Penthièvre (Plérin-sur-mer/ St Brieuc)

13. Auckland & District Pipe Band (Ecosse/Nouvelle Zélande)

14. Kerlenn Pondi (Bagad & Cercle - Pontivy)

15. Cercle Bugale an Oriant (Lorient)

16. Bagad Cap Caval (Plomeur)

17. Soulaira et les enfants de Haute-Bretagne

18. Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon)

19. Banda de Gaites Camín de Fierro (Asturies)

20. Bagad Kombrid (Combrit)

21. Collectif Bigouden (Pont-l'Abbé/Combrit)

22. Only Boys Aloud (Pays de Galles)

23. Kevrenn Alré (Bagad & Cercle Auray)

24. Argoata et les enfants du Kreiz Breizh

25. Bagad Melinerion (Vannes)

26. Cercle Celtique Brizeux (Lorient)

27. Interceltic Scottish Pipes & Drums (Écosse)

28. Keltika Highland Dance Team (Écosse)

29. Bagad Ar Meilhoù-Glaz (Quimper)

30. Cercle Bleuniou Sivi (Plougastel)

31. Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas)

32. Skeddan Jiarg (Ile de Man)

33. Bagad & Cercle Pañvrid-ar-Beskont (Pommerit-le-Vicomte)

34. Collectif de l’Aven (Benodet/La Forêt-Fouesnant/Riec-sur-Belon)

35. Kekezza (Cornouailles)

36. Bagad Sonerien Bro-Dreger (Perros-Guirec)

37. Kerneva et les enfants de Cornouaille

38. Bagad Sonerien an Oriant (Lorient)

39. Queensland Irish Association Pipe Band (Irlande/Australie)

40. Rinceoirí Cois Laoi (Irlande)

41. Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat)

42. Cercle Quic-en-Groigne (Saint-Malo)

43. Bagad Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné)

44. Cercle celtique Les Perrière (Cesson-Sévigné)

45. Kevrenn Brest Sant-Mark (Brest)

46. Banda de gaïtas Queiroa (Galice)

47. A Ponte Vella (Galice)

48. Bagad Elven (Elven)

49. Collectif Divroët

50. Bagad Bleidi Kamorh (Camors)

51. Gwalarna et les enfants du Léon-Tregor-Penthièvre

52. Bagad Penhars (Quimper)

53. The City of Melbourne Highland Pipe Band (Australie/Nouvelle-Zélande)

54. The Glenbrae Celtic dancers (Australie/Nouvelle-Zélande)

55. Bagad Hiziv (Hennebont)

56. Collectif du Pourlet (Le Croisty/Cléguérec/ Melrand)

57. Bagad Bro Landerne (Landerneau)

58. Cercle Eostiged ar Stangala (Kerfeunteun)

59. Bagad Bro An Aberiou (Plabennec)

60. Banda de Gaitas de Castrillón (Asturies)

61. Grupo de baile tradicional Fitoria (Asturies)

62. Bagad Karaez (Carhaix)

63. Cercle Boked er lann (Larmor-Plage)

64. Collectif du Léon (Saint-Pol/Saint-Rénan/Landerneau/Morlaix)

65. Bagad Bro Kemperle (Quimperlé)

66. Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau)

67. Collectif du Rouzig (Châteaulin/Le Faou/Crozon)

68. Bagad Naoned (Nantes)

69. Cercle La Pastourelle (Jans)

70. Bagad An Hanternoz (Dol-de-Bretagne)

71. Celtic Brass (Lorient)

72. Bagadoù du Pays de Lorient (Lanester/Ploemeur/Kervignac)

73. Club Kilt & Stones Land Pipe (Lorient)

74. Bagad des sapeurs-pompiers du Morbihan

