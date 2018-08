Morbihan : un inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance mis en examen pour viol sur une mineure

Placé sous contrôle judiciaire

Des faits datant de 2017

"Suspendu dès le premier témoignage"

Le rôle de l'inspecteur de l'Aide Sociale à L'Enfance

L'Aide Sociale à l'Enfance L'Aide Sociale à l'Enfance est, depuis les Lois de décentralisation de 1983, un service du conseil du département, placé sous l'autorité du président du Conseil départemental. Sa mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance.

Lorsqu'un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l'aide sociale à l'enfance est chargée de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d'accueil agréée soit dans un établissement d'enfants à caractère social.

La mise en examen de cet homme de 44 ans, agent du conseil départemental du Morbihan, est effective depuis le 20 juin nous a confirmé le parquet de Lorient.L'homme, l'un des cinq inspecteurs de l'Aide Sociale à l'Enfance du département, est accusé deIl est poursuivi également pourà l'encontre de quatre autres jeunes mineures ainsi que pour des "appels malveillants réitérés" envers deux de ces jeunes victimes.L'homme a été placé sous contrôle judiciaire : il lui est interdit d'entrer en contact avec les plaignantes ainsi qu'avec toute personne exerçant à l'Aide Sociale à l'Enfance ainsi que tous les membres du service de la direction des affaires sociales du département. De même,Selon nos informations, les faits de viol se seraient produits au courant de l'année 2017, ceux de harcèlement et d'appels malveillants d'octobre 2017 à avril 2018.Le conseil départemental du Morbihan nous a affirmé que le premier témoignage relatant ces faits et dont il avait eu connaissance, datait de début avril :Le département, secoué par une telle affaire, explique qu'une enquête administrative est menée parallèlement à l'enquête pénale. Elle démontrerait que l'homme aurait pu profiter de son autorité pour "solliciter des faveurs" aux jeunes filles.précise-t-on mais "nous sommes dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire".le temps que l'enquête judiciaire suive son cours.L'inspecteur de l'Aide Sociale à L'Enfance est responsable de la coordination du travail de prévention et de protection de l’enfance sur le territoire qui lui est affecté. Il n'est pas, de par sa fonction administrative, au contact quotidien des mineurs, au contraire des éducateurs. Il a pour mission de gérer les relations entre les intervenants sociaux et judiciaires.