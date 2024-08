Skipper émérite, le Breton Hervé Laurent retrouvé mort après un accident en mer

Le skipper Hervé Laurent a été retrouvé mort ce vendredi 30 août 2024 dans le Morbihan, à la suite d'un accident en mer. Connu dans le monde de la voile et expert maritime, le Breton avait participé durant 40 ans aux plus grandes courses au large.

C'est une figure bien connue du monde de la voile qui s'est éteinte ce vendredi 30 août 2024.

Le corps sans vie d'Hervé Laurent a été retrouvé à 8h45 à Larmor-Plage dans le Morbihan, par l'hélicoptère Dragon 56 de la sécurité civile indique la Préfecture maritime de l'Atlantique.

Des recherches avaient été lancées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Etel (CROSS-A), après le signalement d'un semi-rigide à la dérive à proximité de la pointe du Spernec, à l'île de Groix, ce vendredi à 7h06.

Ce semi-rigide, dont la console de pilotage a été retrouvée arrachée, était la propriété d'Hervé Laurent.

Une enquête ouverte

Intervenues sur les lieux de la découverte du cadavre, la brigade nautique de la Gendarmerie nationale et la vedette côtière de surveillance maritime de la Gendarmerie maritime n’ont pu que constater le décès du skipper breton, âgé de 67 ans.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer la cause du décès.

Un navigateur reconnu dans le milieu

Domicilié à l'Île de Groix, Hervé Laurent était un skipper et expert maritime aguerri.

Durant plus de 40 ans, Hervé Laurent a parcouru les mers et océans du globe à bord de voiliers. Le skipper breton avait notamment pris le départ de plusieurs Route du Rhum (1982, 1990, 1994), de Solitaire du Figaro (1980, 1995) et de Transat Jacques Vabre (1993, 2005, 2007).

Recordman de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire La Baule - Dakar en 1991, il avait réussi la performance de finir 3e du Vendée Globe 1997.

Le skipper Hervé Laurent a participé entre 1979 et 2008 aux plus grands courses au large du monde. • © MAXPPP

Le Lorientais Alain Gautier a bien connu Hervé Laurent, avec qui il a navigué lors de Transat Québec Saint-Malo et de Transméditerranéenne. "J'ai passé de bons moments avec lui en tant que concurrent et co-skipper. On est de la même époque. On le surnommait Snapnav en référence aux ancêtres des GPS, car il occupait souvent le poste de navigation. Il a été mon préparateur lors de mon premier Vendée Globe en 1989" racontait Alain Gautier, joint par téléphone ce vendredi 30 août.

Le vainqueur de la Solitaire du Figaro 1989 et du Vendée Globe 1992 "croisait régulièrement Hervé Laurent dans les environs de Lorient".

C'était toujours agréable de parler avec lui. Il était pince-sans-rire. Hervé a énormément navigué. Il avait vraiment la reconnaissance du milieu. Alain Gautier navigateur

"Un très bon connaisseur de la mer"

"C'était un excellent marin. Un très bon connaisseur de la mer, se remémore un journaliste de France 3 Bretagne, qui l'a bien connu. C'était un grand. Un garçon adorable, d'une grande gentillesse. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Comme il ne savait pas assez se vendre, il est resté dans l'ombre des autres grands marins de l'époque".