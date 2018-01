Les enfants évacués par une fenêtre

La plus grande discrétion recherchée

Le reportage à Missiriac (56) de Myriam Thiébaut et Philippe Beaugey

Missiriac : le transporteur évacue discrètement 51 enfants d'un car scolaire accidenté

Interviews : Jean-Yves Laly, maire de Missiriac - Jacky Guyon, journaliste Les Infos du Pays Gallo Le reportage à Missiriac (56) de Myriam Thiébaut et Philippe Beaugey

Des sanctions de la part de la Région ?

Les faits se sont déroulés ce lundi vers 7h30 au lieu-dit La Pagdolay à Missiriac. Sur une petite route de campagne, un car scolaire transportant 51 enfants a mordu sur le bas côté. Le véhicule a alors versé lentement au fossé (voir photo).Les élèves sont ensuite transférés dans un autre bus dépêché sur place par le dirigeant de l'entreprise, puis acheminés vers leurs établissements scolaires respectifs.Dans un premier temps, il fera appel à des agriculteurs et leurs tracteurs pour sortir le car du fossé avant d'appeler finalement une dépanneuse spécialisée. La mairie n'apprendra l'accident que tardivement .Tout laisse penser que le transporteur recherchait la plus grande discrétion sur cet accident. Un journaliste du site internet "Les Infos du Pays Gallo" nous a raconté que se trouvant sur les lieux,s'il y avait la moindre la moindre information sur cet accident. Le journaliste a déposé plainte suite à ces menaces.Le maire de Missiriac ne décolère pas contre le comportement de ce chef d'entreprise. Il a découvert les circonstances de l'évacuation des enfants bien plus tard dans la matinée. Certains parents rencontrés sont également outrés de la manière dont le transporteur a géré les suites de l'accident.Le transporteur incriminé, Voyages Roger Loisirs 2000, agit pour la Région Bretagne dans le cadre d'un marché public. Dans un communiqué, cette dernière précise reconnaître que le transporteur a "très mal géré la situation". Et de rappeler qu' "Or, le conseil régional n'a été prévenu qu'à 9 h 30. Dans ce communiqué, la Région explique qu'Contacté, le transporteur morbihannais n'a pas souhaité s'expliquer, renvoyant la balle à la région.L'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la gendarmerie du Morbihan a ouvert une enquête.