Ploeren : décès d'un comédien pendant un spectacle pour enfants

Un comédien et musicien est décédé pendant un spectacle pour enfants à Ploeren, dans le Morbihan le 2 avril. Mardi matin, Jean-Marie Chené âgé de 41 ans était en train de jouer "Nekolo" une pièce proposée depuis 2010 lorsqu'il a été pris d'un malaise cardiaque en présence de ses partenaires de jeu et devant 200 élèves de CP et maternelle. Ces derniers ont été évacués à la suite de cet incident.



Malgré l'intervention des secours, Jean-Marie Chené n'a pas pu être réanimé. Père de deux filles, sa compagnie salue quelqu'un de "très jovial, qui avait toujours le sourire."



Une cellule d'aide psychologique a été mise en place par la direction départementale de l’enseignement catholique du Morbihan à destination des enseignants qui le souhaitent.