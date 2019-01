Horodateurs enlevés, commerces barricadés, Bourges se prépare à la manif nationale des gilets jaunes (acte IX) ce samedi

En plein soldes, les commerçants inquiets

L'événement a été baptisé "Acte 9: Rassemblement des Gilets Jaunes au centre de la France", par le collectif " La France en Colère" d'Eric Drouet , l'une des figures phares du mouvement. Depuis plusieurs jours, les conseils pour aller manifester à Bourges, où se garer gratuitement, etc. fleurissent sur la page facebook des "Gilets Jaunes".

Le premier week-end des soldes commence ce samedi 12 janvier. Et c'est bien ce qui inquiète les commerçants. Certains attendaient ce moment-là pour écouler leurs stocks et préparer le printemps. "Les soldes sont très importantes pour nous. Même si l'ouverture des soldes, c'est le 9 janvier, c'est surtout le samedi que c'est important. On est donc inquiets. Depuis une semaine, on ne parle que de ça entre nous, ça nous fait extrêmement peurs,"nous confie l'un d'entre eux. "Je ne sais même pas si je vais ouvrir en réalité ! J'aimerais bien que les pouvoirs publics nous disent la marche à suivre. Est-ce qu'il faut rentrer le mobilier ? Est-ce qu'il faut être là ? Protéger nos locaux ? J'attends des infos", explique un autre commerçant du centre-ville. Pour Stéphane Jacquet, le président de l'Office de Commerce et d'Artisanat de Bourges, il est impossible de ne pas ouvrir les commerces ce samedi. "Personne ne sait réellement s'il y aura du monde et il n'y a encore jamais eu de casse à Bourges dans les mouvements des "gilets jaunes". À Versailles, il y a quelques semaines, un événement avait été annoncé, et ça a été moins important que prévu. On tirera le rideau s'il y a des échauffourées, mais seulement au dernier moment. Ce samedi-là, ce n'est juste pas possible de fermer."



Le maire de Bourges prend des dispositions pour la manifestation des "gilets jaunes"

Du côté de la municipalité, Pascal Blanc lance un appel à la prudence.

Les commerçants ont raison d'être inquiets, moi personnellement, je le suis, a déclaré le maire.

"J'appelle les commerçants à la plus grande prudence, mais c'est à eux de prendre la responsabilité de fermer ou pas." Par ailleurs, la municipalité a pris des mesures pour samedi : les horodateurs seront enlevés en centre-ville selon nos confrères du Berry républicain. Tout comme les illuminations de Noël installées sur le giratoire de l'ancienne Maison de la Culture. L'hôtel de ville et son parking seront fermés, ainsi que les musées berruyers.



Les manifestants devraient être accueillis sur la place Séraucourt de Bourges à partir de 10 heures ce samedi 12 janvier. La "marche pacifique" devrait débuter aux alentours de 14 heures. Le parcours que feront les Gilets Jaunes reste pour l'heure inconnu.



► Reportage auprès des commerçants du centre-ville de Bourges.