Coronavirus : de retour de Chine, cette étudiante originaire de Chartres dénonce un manque de contrôles à l'aéroport

On a pris la décision avec mes parents qu'il était plus prudent que je rentre en France, explique-t-elle au téléphone à France 3 Centre-Val de Loire. On a appris que des Français commençaient à être rappatriés et que les agences de voyage avaient pour consigne de limiter les voyages vers la Chine. On a eu peur que les aéroports ferment et que le trafic aérien entre la France et la Chine soit interrompu.