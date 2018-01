Indre-et-Loire : une maison d’assistantes maternelles spécialisées pour jeunes enfants handicapés

Le Projet de MAMS

Ce sera un projet à la carte, selon le handicap de l’enfant il peut être scolarisé à temps partiel, venir occasionnellement ou à temps plein à la MAMS, selon les besoins de l’enfant et de ses parents. C’est un travail en complémentarité avec les écoles, notre objectif c’est favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, en relation avec les écoles maternelles par exemple, une inclusion scolaire mais aussi sociale en proposant aux enfants des sorties individuelles en ville.

Audrey, Amandine, Delphine et Marina ont créé leur association MAMS’Ailes Coccinelles en mars 2017 pour venir en aide aux jeunes enfants en situation de handicap et à leurs familles . Elles sont parties d’un constat, la difficulté pour les familles de trouver un mode d’accueil pour les jeunes enfants handicapés : Complexité des inscriptions à l’école maternelle ou primaire avec le manque récurrent d’auxiliaires de vie scolaire, listes d’attente pour trouver une place dans un établissement spécialisé.Conséquence de ce manque d’accueil spécialisé et d’accompagnement, souvent après un congé parental jusqu’aux 3 ans de l’enfant, un des parents est obligé de s’arrêter de travailler pour s’en occuper à plein temps.Face à ce constat et fortes de leurs expériences dans l’éducation spécialisée, la protection de l’enfance ou dans les crèches, les 4 créatrices du projet veulent proposer un accompagnement personnalisé et spécialisé aux enfants et à leurs familles en accueillant au maximum 12 enfants entre 3 et 6 ans.Marina, une des co-fondatrices, aujourd’hui éducatrice de jeunes enfants en crèche précise :

"Il s’agit aussi de soutenir et d’aider les familles dans leur quotidien, de créer des passerelles avec les institutions spécialisées, l’après MAMS à partir de 6 ans."

Le local de MAMS

Pour accueillir les enfants en situation de handicap , l’association a besoin d’une maison ou d’un local de 150 m2 minimum, accessible par les transports en commun. Une piste très sérieuse est en cours avec la ville de Chambray-lès-Tours concernant un local en rez-de-chaussée, qui avait déjà été utilisé par une association. Un local bien placé près d’une ligne de bus, d’une école et d’une crèche, un lieu qui devra être aménagé avec 2 chambres, une cuisine et une pièce de vie pour accueillir confortablement les enfants.Pour aménager ce local et trouver du mobilier, du matériel pour les activités des enfants, l’association MAMS’Ailes Coccinelles a besoin de partenaires financiers mais aussi de « main d’œuvre et de compétences » pour poser des cloisons, faire de la plomberie…L’association organise des animations pour récolter des dons et une cagnotte est en cours sur leetchi.com.Pour toutes informations L’ association MAMS’Ailes Coccinelles est sur facebook et une rencontre d’information pour les parents et toutes les personnes intéressées par ce projet aura lieu prochainement au Court- Circuit à Tours .Pour les aider dans leur projet voici le lien, une plateforme de financement participatif.