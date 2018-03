Un graffiti de Jean de La Fontaine découvert au château de Chambord ?

La signature de Victor Hugo déjà visible

#BattlePhoto P3 sur le thème "vieilles pierres" ! Victor #Hugo a gravé son nom lors d'une visite à Chambord en 1825. pic.twitter.com/M6B74JkwQR — Château de Chambord (@domainechambord) 27 février 2018

Le Château de Chambord renferme encore quelques secrets... En février, un graffiti gravé dans le truffeau blanc a été découvert par un employé chargé de la surveillance des lieux. Son auteur ne serait nulle autre que Jean de La Fontaine, auteur des célèbres Fables.Les conservateurs de Chambord vont bientôt réaliser des comparaisons entre l'inscription cachée dans une des loggias et les écrits du poète, afin de l'authentifier. L'information a été confirmée à 20 Minutes par la direction du château.Jean de La Fontaine ne serait pas le premier "graffeur" célèbre à avoir laisser sa trace à Chambord. Victor Hugo avait gravé son nom lors d'une visite en 1825, alors que la pratique était déjà proscrite. A l'époque, l'écrivain avait évoqué son geste dans une correspondance avec son ami et poète Saint-Valry : "J’ai visité Chambord. Vous ne pouvez vous figurer comme c’est singulièrement beau. Toutes les magies, toutes les poésies, toutes les folies même sont représentées dans l’admirable bizarrerie de ce palais de fées et de chevaliers. J’ai gravé mon nom sur le faîte de la plus haute tourelle."