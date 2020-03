Montargis : un médecin généraliste a été mis en examen pour agressions sexuelles sur ses patientes

Les faits se seraient déroulés entre 2016 et 2019. L’enquête a été menée par les policiers du commissariat de Montargis après des plaintes et des signalements de cinq patientes qui ont décritDeux des patientes étaient mineures au moment des faits présumés.Les victimes décrivent toutes des examens médicaux au cours desquels le médecin aurait eu des gestes qui auraient consistés en des attouchements sexuels sur leur personne. Loïc Abrial, procureur de la République de MontargisLe procureur de la République de Montargis a ouvert, le 6 mars 2020, une information judiciaire du chefpar une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'encontre du médecin généraliste, âgé de 50 ans. Le médecin a été mis en examen par le juge d'instruction de Montargis et, l'individu n'est pas connu des services de police ou de la justice.Le juge exploite le fichier des patients saisi lors de la perquisition au cabinet médical et cherche à savoir s'il y a d'autres victimes.