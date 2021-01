Montargis : le cascadeur de légende Rémy Julienne hospitalisé dans un état sérieux à cause du covid-19

L'ancien cascadeur Rémy Julienne, véritable monument du cinéma de la seconde moitié du 20e siècle, est hospitalisé dans un état sérieux à Montargis, comme le confirme le député LR du Loiret Jean-Pierre Door, dont il est proche. "Il est en réanimation depuis une huitaine de jours maintenant, il lutte contre cette maladie", raconte avec émotion l'élu, qui lui rend visite régulièrement.

Trente ans de cinéma

Né à Cepoy, dans le Loiret, le 17 avril 1930, Rémy Julienne a commencé sa carrière de cascadeur avec Fantômas, en 1964. Il a ensuite participé au tournage de dizaines de films parmi lesquels La Grande Vadrouille, Le Gendarme de Saint-Tropez ainsi que plusieurs James Bond. Coiffé de son éternelle casquette, même en costume et noeuf papillon, il est l'un des cascadeurs les plus prolifiques de sa génération. Ses deux fils, Dominique et Michel, ainsi que son petit-fils David ont également embrassé une carrière dans la gestion de cascades automobiles pour le cinéma.

Malgré la situation délicate dans laquelle se trouve Rémy Julienne, ses proches veulent garder de l'optimisme. "On ne peut qu'attendre, et espérer", lâche Jean-Pierre Door.