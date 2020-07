Le lactarium du CHR d'Orléans recherche des donneuses de lait maternel pour ses bébés prématurés

🍼Appel aux dons de lait maternel pour les bébés prématurés du CHR d'Orléans !

💙 L'équipe du Lactarium est disponible pour vous présenter les modalités du don de lait.

Lactarium du CHRO :

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

02.38.74.41.81

lactarium.orleans@chr-orleans.fr pic.twitter.com/CPqyO2vwrD — CHROrléans (@CHR_Orleans) July 3, 2020

Le 3 juillet, le centre hospitalier d'Orléans-La Source a fait un nouvel appel aux dons, mais cette fois, tout le monde ne pourra pas aider. C'est en effet de lait maternel qu'ont besoin les équipes du Lactarium de l'hôpital, le centre de collecte et de distribution de "lait humain".Ce lait est distribué aux bébés prématurés hospitalisés sur place, dont le système digestif ne peut supporter un lait d'origine animale. "Une mère peut donner le surplus de son lait maternel pour d’autres enfants" précise le CHR dans un guide mis à disposition des donneuses. Des flacons de recueil leur sont envoyés gratuitement, et le tire-lait peut être délivré sur ordonnance."Pour recueillir le lait, le personnel du lactarium se déplace dans tout le département et dans les départements limitrophes", même jusque dans l'Essonne, précise le CHR. Les mères peuvent également apporter leur lait congelé au service biberonnerie-lactarium. En 2017 au CHR, le lait de 146 donneuses avait permis d'alimenter 178 enfants.: le don de lait maternel est un procédé médical très encadré et rigoureux. Si vous souhaitez donner votre lait, contactez le lactarium du CHR au 02 38 61 33 16.