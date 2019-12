Zoo de Beauval : Huan Huan, la femelle panda, a été inséminée artificiellement

Le sevrage de son premier bébé a permis à Huan Huan d'être prête pour une autre gestation



Une période de fertilité de 48 heures seulement



Les femelles pandas peuvent arrêter le développement du foetus

Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au Zoo de Beauval, a été inséminée artificiellement lundi 23 décembre au soir, après cinq "mises en contact" manquées avec le mâle Yuan Zi.Une autre insémination doit être réalisée tôt ce mardi 24 décembre afin de "multiplier les chances" d'obtenir une grossesse, a précisé le chef vétérinaire du zoo, Baptiste Mulot.Le 4 août 2017, Huan Huan, désormais âgée de 11 ans, avait donné naissance à Yuan Meng, premier panda né en France et déjà le fruit d'une insémination artificielle.Le jeune mâle, qui doit s'installer en Chine en 2020, a été séparé de sa mère en septembre. Le sevrage et l'indépendance de son premier enfant permettent à Huan Huan d'être prête pour une nouvelle gestation."Les chaleurs peuvent avoir lieu toute l'année, mais c'est préférentiellement en février et mars. Là, les soigneurs ont constaté des changements dans son comportement", a expliqué M. Mulot."Nous avons procédé à cinq mises en contact, mais il n'y a pas eu d'accouplement réussi. Le mâle manquait d'expérience et n'a pas réussi", a précisé le vétérinaire.La période de fertilité ne durant que 48 heures, l'équipe du zoo, épaulée par un scientifique chinois, a alors décidé de procéder à une insémination artificielle. Yuan Zi a été endormi 45 minutes pour un prélèvement de sperme, avant que Huan Huan ne soit anesthésiée 30 minutes pour l'insémination."Ils se sont réveillés normalement. A priori, cela ne les a pas perturbé", a assuré M. Mulot, qui a estimé à 50% les chances de réussite de la procédure.Avant la naissance de Yuan Meng en 2017, une première insémination en 2016 n'avait pas été couronnée de succès La réussite de celles réalisées dans la nuit de lundi à mardi ne pourra être évaluée que dans quelques mois, les femelles pandas ayant la faculté, rarissime dans le règne animal, d'arrêter le développement du foetus si elles estiment que la période est peu favorable. C'est la période dite de "diapause".Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus "en danger" d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Mais l'espèce reste toutefois "vulnérable". Environ 500 pandas en captivité et 2.000 à l'état sauvage vivent en Chine.