Tempête Bella : le navire phare et balises Îles Sanguinaires II s'échoue à l'entrée d'Ajaccio

Victime de la tempête Bella qui a frappé la Corse hier soir, le bâtiment remorqueur phare et balises "Îles Sanguinaires II" a été retrouvé ce lundi 28 décembre échoué dans le golfe d'Ajaccio, à proximité du quai des Torpilleurs.

Le bâtiment phare et balises "Îles Sanguinaires II", victime de la tempête Bella • © Marc-Antoine Renucci

Alors que la tempête Bella a semé la destruction sur son passage dans l'Hexagone, privant des milliers de foyers d'électricité, l'Île de Beauté n'a pas non plus été épargnée : ce lundi 28 décembre, le navire remorqueur phare et balises "Îles Sanguinaires II" a été retrouvé échoué dans le golfe d'Ajaccio.

#TempeteBella : un barrage flottant devrait être mis en place autour du navire "Îles Sanguinaires II". En revanche, une opération de vidage des cuves ne peut avoir lieu immédiatement, à cause des conditions météorologiques difficiles. pic.twitter.com/meG34Tt2d4 — France 3 Corse (@FTViaStella) December 28, 2020

Le bâtiment de 36 mètres de long aurait rompu ses amarres au cours de la nuit, et a été retrouvé échoué à proximité du quai des Torpilleurs. Personne ne se trouvait à son bord.

Une intervention des services du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage et des sapeurs-pompiers d'Ajaccio est en cours sur la zone. Un barrage flottant anti-pollution devrait être mis en place rapidement pour limiter les risques de pollution posés par les 50.000 litres de carburant à bord du navire.

Selon les autorités, une opération pour vider les cuves ne peut cependant être initiée immédiatement au vu des conditions météorologiques difficiles. L'intervention pourrait donc se prolonger dans les premiers jours de janvier.