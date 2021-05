Le port de Bonifacio inondé

Les clients des bars du port de Bonifacio ont été pris par surprise. Ce lundi 24 mai, alors qu'ils profitent d'une boisson en terrasse, l'eau a subitement inondé les quais s'infiltrant même jusque dans certains commerces.

Pour le directeur du port, Michel Mallaroni, "le phénomène météorologique est difficile à expliquer et arrive au moment des équinoxes". "Il s'agit d'une masse d'air qui pousse l'eau, elle se retire ainsi de la partie basse du port et remonte vers la partie haute, sur les quais, et occasionne un débordement", détaille-t-il. Si le phénomène est connu, le directeur du port avoue qu'il "est exceptionnel aujourd'hui".

L'eau s'est infiltrée jusque dans les commerces. • © DR

En gestion de crise, les équipes de la capitainerie doivent désormais vérifier et gérer les bateaux actuellement amarrés dans le port.

Dans une série de tweets, quelques heures après le débordement, la municipalité indique que la circulation des véhicules est interdite sur le port jusqu'à mardi matin, les piétons, eux, sont de nouveau autorisés."Les commerçants qui le souhaitent peuvent rester ouverts", précise-t-elle. Néanmoins, un éventuel débordement des eaux est à craindre à partir de 19 heures.

Selon les informations recueillies, un phénomène orageux est prévu à partir de 19h avec un éventuel et nouveau débordement des eaux.

Toutefois, les commerçants qui le souhaitent peuvent rester ouverts, en respectant les préconisations suivantes si le phénomène réapparaît:

1/4 pic.twitter.com/0Akxn3PHLJ — Mairie de Bonifacio (@MairieBonifacio) May 24, 2021

Les dégâts causés par ces inondations sont inconnus pour l'heure, la mairie va engager une demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.