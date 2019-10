Porto-Vecchio : disparition d’un couple originaire de Normandie

© DR

Leurs affaires toujours dans la chambre

Yves et Patricia Rosay ont la soixantaine et vivent en Normandie. Cette année, ils décident de fêter leurs 40 ans de mariage en Corse, où ils atterrissent mercredi.Selon leurs proches, le couple se rend à l’hôtel Tilbury à Porto-Vecchio pour la première étape de leur séjour. Durant les premières heures, Yves et Patricia Rosay envoient des messages et des photos sur un groupe de discussion regroupant plusieurs membres de leur famille.Le couple envoie un dernier message, selon leur fille, à 14 h 30 le jeudi 24 octobre. Depuis, plus rien.Inquiets, les enfants d’Yves et Patricia Rosay contactent l’hôtel de Bonifacio où leurs parents devaient séjourner pour la seconde étape de leur voyage. L’établissement les informe qu’ils n’y sont jamais arrivés. Les enfants appellent alors l’hôtel Tilbury de Porto-Vecchio qui leur indique que les sexagénaires n’ont pas rendu leur chambre, leurs affaires y sont toujours.Après deux jours sans nouvelles, l'hôtel Tilbury prévient la gendarmerie de Porto-Vecchio samedi dans l'après-midi. Depuis lors, les militaires ont effectué des recherches techniques notamment sur le bornage des téléphones mobiles des Rosay, et continuent de fouiller les parkings aux alentours des chemins de randonnées de la ville, pour tenter de retrouver le véhicule du couple.Plusieurs unités de recherches, parmi lesquelles des membres du PGHM et des plongeurs, quadrillent une zone déterminée depuis ce dimanche matin. Les chemins de randonnées attenant à cette zone ont été fermés au public pour faciliter les recherches. "Pour le moment, nous n'excluons aucune piste. Une trentaine de gendarmes sont mobilisés sur différents sites appuyés par un hélicoptère", indique le lieutenant Yann Begue, qui commande la brigade de recherche de Porto-Vecchio.La fille et le fils des Rosay sont arrivés en Corse, à Figari, ce dimanche, et se sont rendus à la gendarmerie.