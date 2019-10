Première réaction de la fille du couple Rosay

Les époux Rosay ont été retrouvés vivants, ce lundi 28 octobre en fin d'après-midi lors de la dernière battue. Patricia Rosay est légèrement blessée à la cheville et peut-être aux côtes. Le couple va être héliporté vers l'hôpital d'Ajaccio pour des examens médicaux.Émue aux larmes, la fille du couple a réagi quelques minutes après la découverte de ses parents sains et saufs dans le massif de l'Ospedale : « On savait qu’ils étaient solides et je pense que leur amour et leur complicité leur a sauvé la vie. C’est vraiment à ça qu’on se raccrochait. C’est incroyable… Je ne sais pas si j’y crois, j’ai besoin de les voir. »



Selon les premiers éléments, Yves et Patricia Rosay se seraient rendu jusqu'au pied de la cascade de Piscia di Gallu. Sur le chemin du retour, le couple se serait trompé de route. Ils auraient suivi un sentier les menant au niveau d'un cours d'eau en aval de la cascade, cours d'eau qu'ils auraient suivi pendant trois jours.



Cascade de Piscia di Gallu

Porto-Vecchio : les époux Rosay retrouvés vivants

Pas de nouvelles depuis jeudi



Dispositif de recherche important

Les recherches se poursuivent au niveau du sentier de la cascade Piscia di Gallu pour retrouver le couple de sexagénaires, disparu depuis jeudi 24 octobre / © Christian Giugliano / France 3 Corse ViaStella

Durant la journée, un fort dispositif de recherche a été mobilisé. Des plongeurs ont quadrillé ce matin la zone située autour de la cascade de Piscia di Gallu, chemin de randonnée emprunté par le couple jeudi 24 octobre. Une trentaine de militaires ont continué les fouilles pédestres débutées hier dans le massif de l'Ospedale. "Tout le cheminement par la voie aérienne et pédestre a été fait. On refait de manière plus large d'autres sentiers ce matin" a indiqué un gendarme.La famille et des amis du couple ont également participé aux recherches, aidés par des chasseurs locaux venus apporter leur expertise du terrain.Les époux Rosay ont la soixantaine et sont originaires de Cléville, un petit village de Normandie. Tous deux pasteurs à l'église apostolique de Gaillefontaine, ils célèbrent cette année leurs 40 ans de mariage. Un anniversaire qu'ils ont décidé de passer en Corse. Arrivés mercredi 23 octobre sur l'île de beauté, ils n'avaient plus donné de nouvelles à leurs proches Inquiets, leurs enfants contactent vendredi l’hôtel Tilbury, à Porto-Vecchio, où résidait le couple. L’établissement, sans nouvelles des Rosay depuis deux jours, leur apprend que leurs affaires se trouvent toujours dans la chambre, qu’ils n’ont pas rendue. Pas de signes non plus du couple à l’hôtel de Bonifacio, où ils avaient prévu de séjourner pour la deuxième partie de leur voyage.La gendarmerie de Porto-Vecchio est au courant de leur disparition samedi 26 octobre dans l’après-midi, et unest depuis en place. Parmi le personnel mobilisé, des membres du PGHM, une équipe cynophile, et des plongeurs, appuyés par le hélicoptère.Le véhicule de location du couple, une Citroën grise, a été retrouvé dimanche après-midi au niveau du chemin de randonnée amenant à la cascade Piscia di Gallu. Un restaurant situé en face du début de piste confirme avoir servi les Rosay jeudi 24 octobre avant qu'ils ne se mettent en marche, aux alentours de 15h.Le couple prévoyait vraisemblablement de faire une courte promenade plutôt qu'une longue randonnée, comme le laisse supposer les bouteilles et cartes laissées dans la voiture.