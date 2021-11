Calanques de Piana : un rocher se décroche, la route bloquée jusqu'au 30 novembre

Un énorme rocher bloque la circulation depuis ce jeudi matin dans les calanche de Piana, entre Porto et Piana. La route RD81 est bloquée au moins jusqu'au mardi 30 novembre selon les pompiers de Corse-du-Sud.

Un éboulement a eu lieu ce jeudi matin dans les calanques de Piana rocher de plusieurs tonnes s'est détaché sur la route territoriale, sans faire aucune victime. La circulation est interrompue sur la route territoriale entre Porto et Piana.

⚠️#InfoUrgente #circulation

Eboulement tôt ce matin dans les "calanche" de Piana. Circulation interrompue. Périmètre de sécurité en place par les sapeurs-pompiers de Piana. Pas de victime.

La distribution des secours dans le nord du département adaptée en conséquence.

Les pompiers de Corse-du-Sud sont sur place, avec des équipes des routes de la CDC, la gendarmerie et la Préfecture (SIRDPC) qui coordonne l'opération. Le rocher bloque les camions de secours et ralentit leur intervention. D'autres rochers menacent de s'effondrer

Une déviation a été mise en place entre Portu et Savone, via les routes RD84 et RD 70. Le trafic de bus est interrompu sur la ligne M2 (Ota / Carghjese / Aiacciu).

L'intervention d'un géotechnicien est en cours afin de déterminer les conditions de dégagement de la chaussée et de réouverture de la route.

Ce matin, vers 10 heures, la Collectivité de Corse a annoncé sur Twitter qu'un géotechnicien était en train d'intervenir sur le site pour déterminer les conditions de dégagement de la chaussée.

Ce jeudi soir, le rocher de 120 tonnes qui bloque la route dans les deux sens n'a pas bougé. Les services techniques de la CDC souhaitent s'occuper en priorité des 30 t de roches au-dessus qui menacent de s'effondrer. La route devrait être bloquée au moins jusqu'au 30 novembre.