Les nationalistes profondément déçus par le discours d’Emmanuel Macron

« Occasion manquée »

Nous passerons à dessein sur les multiples vexations, manquements au protocole et à la simple politesse et qui était l’expression au mieux d’un manque de considération pour les élus de la collectivité de Corse, au pire d’une forme de condescendance ou de mépris.

Pas d’applaudissements de la part des nationalistes, après le discours d’Emmanuel Macron au centre culturel Alb’oru à Bastia. Les élus, au premier rang desquels Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, n’ont pas suffisamment été entendus par le président de la République.Ce dernier a dit « non » à un statut de résident et à la co-officialité de la langue mais s’est dit « favorable » à l’inscription de la Corse dans la Constitution. A l’issue du discours du président, les nationalistes se sont regroupés à huis-clos avant de s’exprimer devant la presse.Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de la collectivité territoriale, a évoqué une élocution « très en deçà des attentes et des enjeux » et qualifié d' « occasion manquée » la visite présidentielle, en affirmant que les nationalistes allaient toutefois rester « dans un esprit de dialogue ».Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, a été plus sévère, se disant « consterné par le niveau des réponses qui sont données ». « C'est un soir triste pour la Corse », a-t-il estimé.Gilles Simeoni est aussi revenu sur l’attitude du chef de l’Etat tout au long de sa visite en Corse :

« Inadmissible »

Réaction de Paul-Félix Benedetti au discours de Macron

Discours de fermeté

Être Corse supposerait d'être contre la République? Ce n'est pas ça l'identité corse.

L’indépendantiste Paul-Félix Benedetti a rappelé qu’Emmanuel Macron a mis en avant l’importance de la Corse en Méditerranée, au même titre que d’autres îles: « la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, qui sont des régions autonomes ». Selon lui, il est « inadmissible » que la seule avancée soit l’inscription de la Corse dans la Constitution, « dans le cadre de l’évolution institutionnelle » insiste-t-il.Emmanuel Macron a fait preuve de fermeté lors de sa prise de parole:Avant de mettre en garde les indépendantistes : « Ceux qui veulent dissocier la Corse de la République se trompent et font souffler des vents mauvais ».