Corse : la belle histoire de Laska, jument sauvée par une prothèse

Corse : la belle histoire de Laska, jument sauvée de l’euthanasie par une prothèse

Intervenants - Eliane Mégis, propriétaire de Laska // Eric Valery, président de l'association Cap Corse handicap Equipe - Pierre Nicolas // Marion Lompageu

Solidarité

Laska, presque 20 ans est une miraculée. En 2017,Ses chances de survie semblaient faibles. Beaucoup de propriétaires auraient abattu l’animal.Pour Eliane Mégis, c’était impossible. Elle se souvient :« Son regard, l’appui des professionnels qui me disaient que Laska allait bien. Elle avait un poil soyeux, elle mangeait bien, elle se comportait normalement. »Dans sa volonté de trouver une prothèse, Eliane a été aidée par Eric Valery, président de l'association Cap Corse handicap . Il l’a conseillée et orientée via son propre prothésiste montpelliérain.« Beaucoup de personnes sont venues apporter leur pierre à l’édifice pour que Laska reste vivante qu’elle puisse nous recevoir avec ses yeux pétillants, raconte-t-il. Ça nous fait plaisir. C’est une belle histoire humaine. »La jument a pris le bateau et a été opérée par des vétérinaires de Lyon.AvecSi vous souhaitez participer à cette belle aventure qui se poursuit –les soins continuent pour Laska- une page Facebook lui est dédiée : SOS Laska.