Haute-Corse : un premier foyer français de grippe aviaire détecté dans une animalerie

"Nous avons un premier cas d'influenza aviaire qui a été détecté ce week-end en Haute-Corse", annonce @J_Denormandie, avant d'ajouter "nous nous sommes préparés à cela".#AuditionPublique #DirectAN pic.twitter.com/11vDOxDxn2 — LCP (@LCP) November 16, 2020

De nouvelles mesures de sécurité

Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène IAHP - plus communément connu sous le nom de grippe aviaire- de souche H5N8 a été détecté dans une animalerie de Haute-Corse a annoncé, ce lundi, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation."Nous l'avons appris en ce début d'après-midi", a déclaré Julien Denormandie lors d'un entretien pour Public Sénat-LCP-Le Figaro. Le cas a été identifié dans le rayon animalerie d'une jardinerie situé à proximité de Bastia, suite à la constatation de cas de mortalité anormale parmi les volailles détenues. Il précise que cette détection a donné lieu à l'euthanasie de tout un élevage,"d'environ 200 à 300 poules".Cette grippe aviaire, assure-t-il, “n’implique aucun risque pour nos concitoyens qui consomment du poulet, du canard ou des œufs.” Cependant, indique l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) "il est arrivé que des souches hautement pathogènes provoquent une maladie respiratoire grave chez l'être humain."Dans la majeure partie de ces cas, précise l'OMS : "les personnes contaminées avaient eu des contacts rapprochés avec des volailles infectées ou avec des objets contaminés par leurs déjections."

À ce titre, annonce le ministère, les mesures suivantes s’appliqueront dès mardi 17 novembre à l’ensemble des départements de l’hexagone et de la Corse :

claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux

interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions)

interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces départements à des rassemblements organisés dans le reste du territoire

interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes

interdiction d’utilisation d'appelants.

Un "cas de mortalité" importante à Lucciana

Un appel passé aux éleveurs et particuliers

Des mesures spécifiques de surveillance et de limitation des mouvements autour du foyer de Haute-Corse ont été mises en place immédiatement pour éviter toute propagation. Des mesures conservatoires sont également prises chez les fournisseurs et acheteurs liés au foyer Corse.Selon le ministre de l'Agriculture, les premiers éléments d’analyse de la souche H5N8 isolée en Corse montrent une similitude avec l’une des souches qui circule actuellement aux Pays-Bas, laquelle n’a pas de caractère zoonotiqueDes investigations sont en cours pour identifier l'origine de la contamination. L’ensemble des acteurs de l’élevage, de la chasse et de l’avifaune sauvage, ils sont appelés par Julien Denormandie à mettre en place, sans délais, des mesures de protection contre l’influenza aviaire.L'annonce du ministre de l'Agriculture intervient après qu'un nombre important de "cas de mortalité" a été détecté sur des oies et des poules dans la commune de Lucciana, a indiqué le 15 novembre la préfecture de Haute-Corse.Dans un communiqué, les autorités préfectorales indiquent que les décès des animaux ont été relevés le 7 novembre. "Les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ont immédiatement effectué des prélèvements pour connaître l'origine de cette mortalité."Les résultats des analyses n'ont pas été encore formellement annoncés. Impossible, donc, pour l'heure, d'affirmer que le cas déclaré par le ministère de l'Agriculture concerne les élevages de Lucciana.Le 4 novembre, par un arrêté publié au Journal Officiel , les deux départements de Corse ont été placés en risque "modéré" pour la grippe aviaire. "Des nombreux foyers en élevage domestique et des cas en faune sauvage d'influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés en Russie et au Kazakhstan depuis juillet 2020. Les foyers et les cas augmentent en nombre et se décalent vers l'ouest de la Russie" est-il ainsi précisé.Par mesure de précaution, le cabinet du préfet de Haute-Corse encourage cependant "toutes les personnes ayant acheté des oiseaux de basse-cour au magasin Gamm Vert de Lucciana entre le 5 et le 10 novembre 2020" à contacter la DDCSPP de Haute-Corse, soit en composant le, soit par courriel à l'adresse suivante :Les éleveurs ou particuliers ayant constaté des cas de mortalité au sein de leurs oiseaux sont invités à conserver les cadavres "en les isolant et en les protégeant", et à joindre au plus vite leur vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations.