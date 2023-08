Une femme chute sur le GR20, les secours doivent dormir sur place avec elle à cause de la tempête

Une femme de 56 ans a chuté ce lundi 28 août sur le sentier du GR 20, à proximité du lac de la Muvrella, sur les hauteurs de Calenzana (Haute-Corse). Les pompiers n'ont pas pu la transporter le soir même à cause des fortes rafales de vent et de la pluie. Ils ont passé la nuit avec elle et devraient l'hélitreuiller ce mardi matin.

La soirée des pompiers de Haute-Corse a été très mouvementée ce lundi 28 août. Aux alentours de 17h30, ils ont été appelés par un randonneur sur le GR20 : une femme vient de chuter, à une altitude d'environ 2000 mètres.

Rapidement, les secouristes en montagne sont sollicités, le groupe tente une approche avec le Dragon 2B, mais les fortes rafales de vent empêchent l'hélicoptère d'accéder à la victime.

La femme souffre d'un traumatisme crânien

Deux secouristes sont donc déposés un peu plus loin, mais eux non plus n'arrivent pas à atteindre la femme à cause de la montée des eaux. L'opération est trop dangereuse.

La montée des eaux empêche les pompiers d'accéder à la victime. • © SDIS 2B

La stratégie pour sauver la femme change : un groupe de huit secouristes en montagne partent chercher la femme depuis la station d'Asco. Il leur faudra 2h30 pour atteindre la randonneuse, en hypothermie et souffrant d'un traumatisme crânien.

Au vu des conditions météorologiques, il est impossible de transporter la victime le soir même. Les pompiers lui apportent les premiers secours et installent un campement pour la nuit.

D'après nos informations, l'hélicoptère doit décoller dans la matinée pour extraire la femme et la transporter à l'hôpital, mais les pompiers sont toujours bloqués en montagne.