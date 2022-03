La plupart des lycées de Corse sont bloqués, et de nombreux lycéens défilent, dans le calme, après l'annonce du décès d'Yvan Colonna

Une partie de la jeunesse corse, qui avait mené les mobilisations depuis le début, est redescendue dans la rue, ce matin, pour manifester son émotion après l'annonce, hier soir, de la mort du berger de Cargese.

A Ajaccio comme à Bastia et dans les autres villes de Corse, les jeunes se sont rapidement mobilisés à l'annonce du décès d'Yvan Colonna.

Ce matin, avant 8 heures, l'accès au lycée Laetitia était bloqué. Très vite, Fesch a fait de même, et peu à peu, à travers l'île, l'information s'est répandue.

A Bastia, le lycée Giocante, qui n'était pas bloqué à l'ouverture des portes, a désormais rejoint le mouvement.

Temps de deuil

A Montesoro, des cordes, des palettes et des poubelles interdisent de pénétrer dans l'établissement. Pour autant, explique un des lycéens qui prennent part au mouvement, tout se fait dans le calme : "après ce que l'on a appris hier soir, la mobilisation devait continuer, plus encore que d'habitude. Nous sommes un peu en deuil, nous aussi, et c'est notre manière de le montrer".

L'entrée du lycée de Montesoro est bloquée par les lycéens. • © F3Corse

A Ajaccio, les jeunes mobilisés ont mis le cap sur la préfecture, sur le cours Napoléon. Ils se sont arrêtés devant la cathédrale d'Ajaccio, où a été entonné un Dio Vi Salvi Regina.

rassemblement devant la cathédrale d'Ajaccio. • © France3 Corse ViaStella

A Ajaccio aussi, tout se passe dans le calme.

C'est la même chose à Corte, à l'université, bloquée. les étudiants ne sont en cours, pour témoigner de leur soutien à la famille d'Yvan Colonna. Là encore, alors qu'une réunion de la coordination était prévue, elle a été annulée. La raison, ici encore, "le temps du deuil. Le temps de la politique viendra plus tard'. Une veillée se tiendra dans la soirée.