"Un énorme gâchis", "un drame" : la Corse réagit au décès d'Yvan Colonna

Peu après l'annonce du décès d'Yvan Colonna ce lundi 21 mars au soir, des rassemblements regroupant quelques dizaines de personnes ont eu lieu devant le palais de justice et la cathédrale. Des hommages qui se sont déroulés dans le calme. Depuis, les réactions se multiplient.

Ce mardi 22 mars au matin les réactions à l' annonce du décès d'Yvan Colonna se multiplient et transcendent les clivages politiques et partisans, preuve de l'importance de la figure d'Yvan Colonna dans la société insulaire.

12h00 : "C'est une réaction de compassion pour sa famille qui a communiqué de manière très sobre et très digne, a déclaré à notre micro Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio. Je pense que cela nous incite tous, notamment les élus, à respecter ce deuil. Le temps du débat viendra plus tard. Nous y prendrons tous et toutes notre part. Eu égard aux événements, je pense qu'il vaut mieux être dans une compassion avec ceux qui souffrent. Je pense particulièrement aux parents d'Yvan Colonna. Enterrer un enfant n'est jamais quelque chose de normal. Je m'exprimerai plus tard sur le fond."

Quant à la crainte de voir les violences se réactiver à la suite de ce décès, le président du groupe de droite "Un soffiu novu" à l'Assemblée de Corse répond : "Serait-ce digne de la douleur de cette famille aujourd'hui d'être dans la violence et dans l'utilisation de l'image de cet homme qui est parti hier et de profiter de cela pour réactiver de la violence ? Serait-ce digne ? C'est la question que je pose. Et serai-ce responsable ? J'en appelle à la dignité et à la conscience de chacune et de chacun, et au respect de la douleur que vit une famille aujourd'hui."

11h45 : Gilles Simeoni a réagi au décès d'Yvan Colonna. "Yvan Colonna, patriote corse, a toujours clamé son innocence, sans jamais renoncer à la faire reconnaître par la justice", a posté sur Twitter le président du Conseil exécutif de Corse qui avait été l'avocat du militant indépendantiste. Et d'ajouter : "Sa mort est une injustice et une tragédie, qui vont marquer l’histoire contemporaine de la Corse et de son peuple. L’heure est au deuil et au recueillement."

Député de la deuxième circonscription de la Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva dénonce une "vengeance d'Etat" qui a conduit Yvan Colonna à la mort et déclare que "justice sera faite".

Antonia Luciani, conseillère exécutive de la Collectivité de Corse en charge de la culture et de la formation, exprime une infinie tristesse.

Le parti nationaliste Femu a Corsica rend hommage à Yvan Colonna



Le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci fait part de sa tristesse

Figure de la droite insulaire, la maire de Grossetto-Prugna Valérie Bozzi évoque les " terribles conditions" du décès d'Yvan Colonna.

Pour l'élu indépendantiste Paul-Félix Benedetti, "Ce qu'il s'est passé est un énorme gâchis"

Le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli adresse ses pensées à la famille d'Yvan Colonna.

L'heure est au recueillement et les propos sont modérés, toutefois la colère et l'exigence d'explications et de réparations sont perceptibles.

Pour le député Michel Castellani interrogé sur franceinfo :" L'opinion, comme moi-même, va être choquée que l'on puisse mourir de cette façon. Il est évident que toute la lumière doit être faite "

L'avocat d'Yvan Colonna Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci avait dès hier soir sur franceinfo appelé à respecter un temps de deuil, tout en rappelant les actions judiciaires engagées :

"Je voudrais que la famille puisse se recueillir et dans quelques jours nous reprendrons les actions judiciaires que nous avons engagées". a- t-il poursuivi. Ces actions visent à faire reconnaître "la responsabilité de ceux qui le sont, notamment au regard du statut de détenu particulièrement signalé qui a été maintenu et au regard de l'interdiction qui a été faite à Yvan Colonna de purger la peine près de son foyer contrairement à ce que prévoit la loi."