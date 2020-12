Prix du gaz, cigarettes, APL : ce qui change au 1er décembre 2020

Les tarifs réglementés du gaz augmentent, on peut résilier son contrat de complémentaire santé plus facilement et le prix de certains paquets de cigarettes change. Décembre, c’est aussi le mois des échéances, notamment pour les impôts.

Le prix du gaz augmente de 2,4%

Il devient plus facile de changer de mutuelle

La prime de Noël pour les plus précaires

Aide exceptionnelle aux allocataires des APL

Modification du prix des cigarettes

Derniers jours pour modifier l’avance de crédit d’impôts

Derniers jours pour régler votre taxe d’habitation

Date limite pour changer votre déclaration 2020

Les tarifs réglementés du gaz augmentent pour le cinquième mois consécutif. En décembre, cette hausse sera de 2,4% en moyenne. "Cette augmentation est de 0,6 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,4 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 2,5 % pour les foyers qui se chauffent au gaz" précise la Commission de régulation de l’énergie (CRE).Cette hausse vient de "l’évolution des prix sur le marché mondial du gaz", indique la CRE, qui précise que depuis début 2019 ces tarifs ont "baissé en tout de 17,2 % ".Par ailleurs, les PME, artisans et commerçants doivent désormais choisir un abonnement dérégulé, chez l'opérateur historique ou chez un autre. Les particuliers bénéficiant des tarifs encadrés devront aussi changer d'abonnement d'ici 2023.Dès mardi, il devient possible de résilier son contrat de complémentaire santé à tout moment, à condition qu’il date d’au moins douze mois. Ce changement peut s’effectuer sans frais, sans avoir à motiver sa décision.Jusqu’à présent, les changements de mutuelles n’étaient possibles qu’une fois dans l’année et deux mois avant l’échéance du contrat.La prime de Noël est versée par les CAF et les MSA entre le 11 et le 14 décembre 2020. Elle bénéficie aux allocataires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalent retraite (AER), de la prime d’activité ou du revenu de solidarité active (RSA). Elle est de 152,45 euros pour une personne célibataire sans enfant et de 442,10 euros pour un couple avec quatre enfants.Annoncée la mi-octobre par le président de la République, le versement de l’aide exceptionnelle de solidarité a débuté fin novembre et se poursuit en décembre pour les étudiants boursiers. Elle concerne certains allocataires des APL, qui ont déjà été prévenus en amont par leur caisse d’allocation familiale.Certains paquets de cigarettes devraient augmenter pour atteindre les 10 euros. D'autres marques vont voir le prix de leur paquet légèrement baisser : le paquet de Camel va par exemple perdre 10 centimes pour passer de 10,30 euros à 10,20 euros.Si vous employez un salarié à domicile ou si vous effectuez des dons à des associations, vous pouvez bénéficier d’une avance de crédit d’impôt qui vous sera versée en janvier. Vous avez jusqu’au 10 décembre inclus pour modifier cette avance sur le site des impôts.Le 15 décembre, c’est le dernier jour pour payer la taxe d’habitation de votre résidence secondaire si vos paiements ne sont pas dématérialisés. Cette échéance vaut aussi pour certaines résidences principales. L’échéance est le 20 décembre pour les paiements en ligne.Si vous pensez avoir fait une erreur dans votre déclaration d’impôts 2020 sur les revenus de 2019, vous avez jusqu’au 15 décembre pour la corriger.