Projet d’homicide présumé à Ajaccio : deux hommes interpellés en Haute-Corse

Equipe - Stella Rossi ; Stéphanie Vitry ; Bérengère Richard.

Moto volée à Bastia ?

sont désormais endans l'affaire des interpellations du Boulevard Madame-Mère . Le week-end dernier, deux personnes ont été appréhendées à Bastia par la police judiciaire et sont actuellement entendues.Ces interpellations font suite à celles, vendredi dernier, de, déjà condamné pour des faits de grand banditisme, et d', connu des services de police. Interpellés en plein, ils circulaient, tous deux étaientSelon une source proche de l'enquête, lesur lequel circulaient les deux hommes auraient étéinterpellés le week-end dernier en Haute-Corse. Les quatre individus sontà Ajaccio.L'enquête est diligentée par la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Les gardes à vue de Guy Orsoni et d'Antoine Moretti devraient prendre fin mardi à 16 h 45. À l'issue de ce délai, ils pourraient soit être immédiatement transférés devant un juge marseillais, soit être placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Ajaccio jusqu'à la fin de la semaine avant une mise en examen.