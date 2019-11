Une marche blanche pour Elisa tuée par des chiens en forêt de Retz

L'enquête est toujours en cours

C'est dans son village natal, dans le Béarn, que les proches d'Elisa Pilarski souhaitent lui rendre hommage. Une marche blanche aura lieu dimanche 8 décembre à Rébénacq.Selon la page Facebook de l'événement , "il est demandé de venir sans banderoles, ni signes distinctifs d'associations. Cela sera uniquement un moment de recueillement et une démonstration de soutien à la famille d'Elisa."Les réactions, et notamment celle de la fondation Brigitte Bardot , ont été nombreuses suite au décès d'Elisa en forêt de Retz. La jeune femme enceinte d'un petit garçon est décédée d'une hémorragie suite à plusieurs morsures, alors qu'elle se promenait avec son chien Curtis.Les résultats des prélèvements ADN réalisés sur 67 chiens (une meute de chiens de chasse à courre et les 5 chiens de la victime) sont attendus et seront déterminants pour comprendre ce qu'il s'est passé samedi 16 novembre. L'attaque provenait-elle des chiens de chasse à courre, de son propre chien ou d'autres non identifiés ?Pour certains, il est impossible que Curtis soit l'auteur des morsures de sa maîtresse. Une pétition, qui a déjà recueilli plus de 75 000 signatures ce mercredi , a été mise en ligne afin de clamer l'innocence de l'American Staff.Selon les dernières informations recueillies auprès du procureur de Senlis, le chien a été mis à la fourrière le temps de l'enquête et devait faire l'objet d'un examen comportemental.D'autres marches blanches en hommage à la victime devraient être organisées. Selon la page de soutien à Elisa Pilarski, aucune n'est encore prévue dans l'Aisne.