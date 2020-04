La France accusée de “négligence“ par la Belgique après la ”grave pollution” de l'Escaut survenue dans le Cambrésis

Pollution de l'Escaut à Warcoing en Belgique

Vidéo envoyée par Christopher Archelon le mercredi 22 avril 2020.

Pollution de l'Escaut à hauteur de Valenciennes

Images de Bertrand Théry tournées le mercredi 22 avril 2020.

Rupture d'une digue

100 000 m3 cubes d’eau se déversent à Thun-Saint-Martin après la rupture d’une digue d’un bassin de Tereos #Cambrésis https://t.co/lzxhZYXnCw pic.twitter.com/2FhYc4foXl — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) April 10, 2020

Une des plus grosses pollutions depuis 20 ans.

La pollution concerne l'Escaut, fleuve traversant la France, la Belgique et les Pays-Bas. La région belge de Wallonie (concernée par 35 km, soit 10% du parcours) a estimé à des dizaines de milliers de tonnes la quantité de poissons morts. Dans un communiqué , cette région frontalière regrette qu'une pollution survenue le 9 avril près de Cambrai (Nord) n'ait "jamais été signalée par la France aux autorités belges", en infraction avec une procédure d'alerte internationale.Il a fallu attendre le 20 avril pour recevoir l'alerte d'un riverain belge de l'Escaut s'inquiétant de "la présence anormalement élevée de poissons morts à la surface du fleuve", est-il ajouté."La Wallonie, quant à elle, a immédiatement prévenu la Flandre (autre région belge en aval) et les Pays-Bas de l'imminence de la pollution", et désormais la France est invitée à "faire la clarté sur cette négligence", poursuit le communiqué.Au total 100 000 mde liquide noirâtre, essentiellement des matières organiques, se sont déversés dans la nature à partir du 9 avril, conséquence de la rupture d'une digue de l'usine Tereos d'Escaudœuvres qui retenait des eaux de lavage de betteraves sur la commune voisine de Thun-Saint-Martin, où plusieurs parcelles agricoles et des habitations avaient été inondées Selon l'Office français de la biodiversité, ces eaux de lavage ont "rapidement saturé le milieu aquatique", d'abord dans des ruisseaux des environs avant d'atteindre l'Escaut. En se dégradant dans l'eau, ces matières organiques consomment l'oxygène présente et "asphyxient tous les organismes vivant à proximité", d'après la même source."C'est une catastrophe environnementale", a commenté un porte-parole de la région wallonne, Nicolas Yernaux, soulignant qu'une plainte serait transmise aux autorités françaises d'"ici à la fin de la semaine".Le principe du "pollueur-payeur" pourrait valoir à Tereos une amende allant jusqu'à 1 million d'euros "et ce uniquement en Wallonie", selon la région. Le parquet de Cambrai en France a indiqué avoir ouvert une enquête judiciaire pour déterminer précisément les conséquences de la rupture de la digue, car les poissons morts "ne sont que les parties visibles de la pollution"."Je crois que c'est l'une des plus grosses pollutions depuis 20 ans dans le département du Nord", a déclaré à France Bleu Nord Emmanuel Petit, le directeur de la fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique."Tereos a immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour répondre à l’urgence de la situation et a d’emblée alerté les autorités compétentes françaises en évoquant le point spécifique de l’Escaut", a indiqué le groupe sucrier mis en cause, jeudi, dans un communiqué "Mercredi 22 avril, Tereos a été contacté suite à la découverte de poissons morts en Belgique à plus de 30 km de la sucrerie. A ce stade, Il est encore trop tôt pour établir de quelconques liens de causalité. Tereos, en tant qu’entreprise citoyenne , assumera sa responsabilité si elle venait à être établie", a-t-il ajouté.