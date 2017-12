Dany Boon, en pleurs, rend hommage à Johnny Hallyday lors de son spectacle à Dunkerque

Dany Boon rend hommage à sa maman et Johnny Hallyday

Bons souvenirs

Les spectateurs du, ont assisté à un, mercredi soir, en plein spectacle deL'humoriste originaire d'Armentières, qui étaita tenu à rendre hommage à l'artiste après avoir parlé de sa mère.En larmes, Dany Boon a du s'arrêter quelques secondes, soutenu et applaudi par le public. "Comme beaucoup d'entre vous", entame-t-il, la voix tremblante. "Comme tout le mondeMais j'ai le souvenir des belles choses avec lui. J'ai eud'être son voisin et il venait souvent, on se voyait très souvent.."Dany Boon a ensuite, partagé avec Johnny Hallyday. "Un jour je vais chez luiIl adore, il rit énormément. Le lendemain, j'étais chez moi, il m'appelle et il me dit "Je peux venir ?". Je lui répond que oui, bien sûr ! Et il me ditJohnny Hallyday et Jean Reno arrivent ainsi chez lui; Johnny veut"Je les installe,Jean Reno et Johnny sont l'un à côté de l'autre et Johnny lui mettait des coups de coude en lui montrant le film en disant """, poursuit Dany Boon."C'estC'était un être absolument merveilleux, tC'était un monstre sacré. Je pense évidemment à sa famille, à Laeticia, à ses enfants...", a conclu Dany Boon.