Grève mondiale pour le climat : les jeunes nous ont donné leurs solutions pour sauver la planète

"Et 1 et 2 et 3 et degrés, c’est un crime contre l’humanité", "On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat".se sont donné rendez-vous à 14h sur la Grand Place de Lille pour leurEntre deux slogans, ils ont pris le temps nous dire. Moins de plastique, moins de gaz à effet de serre, plus de transports en commun, voilà leurs mesures phares."Je ferai(signés en décembre 2015, la France s'y est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030). On a fait des promesses, il faut les respecter.""Il faudrait déjà voir ce qu'on pourrait mettre en place à l'échelle nationale pour commencer., développer les transports en commun, qui polluent moins, comme le métro ou le bus., trouver des alternatives parce que ça consomme énormément.""Il faudrait aussi mettre en place descomme à Londres par exemple pour réduire le nombre de voitures.""Si j'étais au pouvoir, j'essaierais de. Je prendrais des meures efficaces pour réduire les émissions de CO2." (pour information, elles sont reparties à la hausse en France , 3,2% de plus en 2017)"Si j'étais au pouvoir, je mettrais. Je donnerais la parole aux jeunes pour changer les choses. Je réduirais la circulation des voitures pour réduire la pollution. J'encouragerais les gens à, à prendre les transports en commun. Je créérais un cercle vertueux autour de bonnes pratiques à tous les niveaux"."On prendrait le temps pour réfléchir etet les jeunes en particulier parce qu'on a beaucoup de choses à proposer. Progressivement, il faudraitet, pour diminuer les émissions de CO2.""Prendre exemple sur les villes qui sont déjà en route comme Grande-Synthe pour. En parler beaucoup plus.Et puis, aider tout le monde à changer au quotidien, encourager le tri sélectif, le compostage des déchets, prendtre des douches plutôt que des bains,, enlever tous les sacs en plastique.""L'Etat devrait aider les citoyens àIl faudrait mettre en place des subventions et des aides pour cela.. Favoriser les producteurs locaux, et manger des fruits et légumes de saison.""Et puis,, les grands groupes, les taxer s'ils ne font pas travailler les producteurs locaux et s'ils ne suppriment pas les les emballages plastiques. ""J'écouterais plus l'avis de la population. Je serais beaucoup. En Australie par exemple, les deux plus grandes enseignes de supermarchés du pays ont supprimé tous les sacs plastiques, ça pourrait commencer par ça."