Lille : Jérôme Bonduelle, dirigeant du groupe Bonduelle, mortellement fauché à vélo

Tué sur le coup

Un cycliste âgé de 50 ans a été mortellement fauché la nuit dernière, dans le quartier d'Euralille, par un automobiliste qui a pris la fuite.Selon nos informations, la victime est Jérôme Bonduelle, directeur général de Bonduelle Prospective et Développement, filiale du célèbre groupe agroalimentaire nordiste du même nom, fondé par son père Bruno Bonduelle. Information confirmée par l'entreprise ce samedi matin.C'est peu avant deux heures du matin que le drame a eu lieu, alors que le dirigeant circulait à vélo avec sa femme et des amis sur le pont d'Erfurt, juste à côté de la gare Lille-Europe. Pompiers et SAMU se sont dépêchés sur les lieux, mais le quinquagénaire avait été tué sur le coup.Le chauffard en cause aurait été interpellé ce samedi au petit matin.