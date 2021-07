Fête nationale : L'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais imposent le masque obligatoire du 13 au 15 juillet

Pour faire face aux aux festivités du 14 juillet et à l'afflux de gens dans les communes littorales, la préfecture du Nord, de l'Oise et du Pas-de-Calais annoncent le port du masque obligatoire jusqu'au 15 juillet sur l'ensemble du département, et jusqu'au 2 août dans l'Oise et le littoral du Nord.

Le port du masque est rendu obligatoire jusqu'au 15 juillet 5 heures du matin dans tout le département, et jusqu'au 2 août inclus dans les communes littorales. • © Frederik Giltay / FTV

A l'occasion des festivités qui entourent la Fête nationale du 14 juillet, le port du masque est rendu obligatoire dans l'ensemble des espaces publics des communes du département du Nord et du Pas-de-Calais du mardi 13 juillet 18 heures au jeudi 15 juillet à 5 heures. Toute entorse à l'obligation sera punie d'une amende de 135 euros. Dans l'Oise, le port du masque sera rendu "obligatoire dans tout l’espace public de l’ensemble du département du mardi 13 juillet à 18 heures au jeudi 15 juillet à 8 heures." Du 15 juillet au 2 août dans l'Oise Dans l'Oise, du jeudi 15 juillet au lundi 2 août, l’obligation de port du masque es prolongée dans les mêmes conditions que celles que celles en vigueur depuis le 17 juin : Dans les marchés, brocantes et ventes au déballage (et assimilées).

Dans les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (dont manifestation déclarée, festival, spectacle de rue) mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes et qui ne sont pas interdits.

Dans les parkings, cheminements et, dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties, aux abords des centres commerciaux. #Covid19 Renforcement des mesures à l'occasion de la fête nationale (port du masque, vente de boissons alcoolisées, cahiers de rappel) → https://t.co/twsBu42u1C pic.twitter.com/QkENy8fmSH — Préfète de l'Oise (@Prefet60) July 12, 2021 Du 15 juillet au 2 août dans les communs littorales du Nord Dans les communes du littoral du département du Nord, où un afflux de touriste est attendu durant tout l'été, le port du masque est rendu obligatoire jusqu'au lundi 2 août inclus pour les personnes de 11 ans et plus. Cela concerne "les zones à forte concentration de population, notamment les zones piétonnes". De leur côté, "les plages et les espaces naturels remarquables" ne sont pas soumis à l'obligation de port du masque. Les "cyclistes et les personnes pratiquant une activité sportive intenses" en sont également exemptés. Variant Delta, taux d'incidence en hausse... Plusieurs raisons ont poussé les préfectures à prendre la décision. D'abord, "le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2" et "l'évolution de la situation épidémique" dans le département du Nord par exemple. Ensuite, "les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique, à l'occasion de la Fête nationale" qui font craindre une accélération de la propagation du virus, "au point de menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissemens de santé du département", précise la préfecture. 🔴⚠️ #COVID19



Face à la propagation du variant Delta, le port du masque est obligatoire jusqu’au 2 août inclus dans les communes du littoral et sur les aires d’autoroute du département du #Nord. pic.twitter.com/7wYwlEab9b — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) July 12, 2021 La préfecture de l'Oise explique que "le taux d’incidence départemental a en effet progressé de 16 à 21 cas pour 100 000 habitants entre la semaine du 23 au 29 juin et celle du 30 juin au 6 juillet, tandis que le variant Delta représente au 8 juillet 49 % des tests criblés du département, contre 16 % le 1er juillet." Ces dernières semaines, le taux d'incidence de la circulation dans le département du Nord a augmenté sur la période du 28 juin au 4 juillet, "passant de 15 à 18 cas pour 100.000 habitants" sur sept jours. Le variant Delta, plus contagieux, progresse également rapidement sur l'ensemble du territoire. Il est passé de 14% à 42% des cas de contamination en l'espace de sept jours seulement.

