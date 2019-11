Six personnes ont été blessées, dont trois grièvement ce jeudi 7 novembre à l'aube, à la suite d'un accident survenu à hauteur de Marly sur l'autoroute A2.



Le carambolage entre cinq voitures s'est produit vers 8 heures dans le sens Bruxelles-Paris, à hauteur du PR 65. On ignore, à ce stade, l'âge et le sexe des victimes. L'intervention est encore en cours et les secours sont sur place.



La voie de gauche a été neutralisée et un bouchon de 4 km s'est formé derrière l'accident.