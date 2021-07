La chambre d'hôtel de Nabilla Benattia et Thomas Vergara à Chantilly dans l'Oise cambriolée pendant leur fête de mariage

Les vedettes de téléréalité Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont fait cambrioler leur chambre d'hôtel à Chantilly dans l'Oise pendant la fête de leur mariage. La cérémonie avait eu lieu quelques heures plus tôt au château. Des bijoux, des sacs, des montres auraient été volés.

Nabilla Benattia et Thomas Vergara au festival de Cannes en 2018 • © LOIC VENANCE / AFP

L'information a été confirmée par le parquet de Senlis en charge de l'affaire : Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont porté plainte pour le cambriolage de leur chambre d'hôtel à Chantilly dans l'Oise alors qu'ils fêtaient leur mariage.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet alors que la fête de mariage de Nabilla Benattia et Thomas Vergara battait son plein aux grandes écuries du château de Chantilly où le couple avait organisé la cérémonie de son mariage.

C'est en retournant dans leur chambre à l'issue de la réception que le couple a découvert que celle-ci avait été visitée. Il était aux alentours de 5h du matin selon l'un des derniers post de la page Instagram d'un compte fan de la star de télé-réalite :

Selon le site de Jean-Marc Morandini qui a révélé l'affaire, les cadeaux de mariage offerts au couple ainsi que des bijoux, des sacs, des montres ont été dérobés. Le montant du butin n'a pas encore été indiqué.

Plusieurs heures plus tôt, Nabilla Benattia et Thomas Vergara s'étaient mariés une seconde fois. La cérémonie s'était préparée dans le plus grand secret au château de Chantilly. Les prestataires avaient dû signer une clause de confidentialité. L'évènement filmé doit en effet faire l'objet d'un programme de plusieurs épisodes diffusé sur la plateforme Amazon Prime.