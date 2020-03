Un médecin urgentiste de Compiègne dans l'Oise meurt du coronavirus

L'un des ses enfants fait part de la nouvelle sur Facebook. "Mon père ce héros, médecin aux urgences de Compiègne est parti trop vite à cause du coronavirus", peut-on lire.Selon ce même message, Jean-Jacques Razafindranazy revenait de vacances à Madagascar, d'où il était originaire, "en pleine forme". Avant de poursuivre : "mais le covid-19 était plus fort. Et surtout à cause d'une garde de trop."Le médecin urgentiste âgé d'une soixantaine d'années était "passionné par son travail et n'avait pas pris sa retraite". Selon nos sources, il était malade depuis 3 semaines. Il a été hospitalisé dans un premier temps à Compiègne puis sont état s'est dégardé. Il a donc été transféré au CHU de Lille où il est décédé.Sa femme est médecin généraliste. Après avoir développé des symptômes du Covid-19, elle est restée confinée chez elle et n'a pas pu accompagner son mari.Ses enfants rappellent dans leur message que "la maladie est extrêmement grave et ne doit pas être pris à la légère."L'hôpital de Compiègne a fait partie des premiers hôpitaux à prendre en charge les patients atteints du coronavirus dans le cluster de l'Oise.