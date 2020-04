VIDEO. Ivre, un jeune chevreuil tombe dans un trou près de l'autoroute A16 avant d'être sauvé par les pompiers de l'Oise

Le chevreuil était coincé dans un regard de collecte d'eau de pluie situé en bordure de l'autoroute A16 / © SDIS 60



Des baies aux effets psychotropes

Le jeune chevreuil a pu regagner son habitat naturel, loin de l'autoroute / © SDIS 60

C'est un appel peu ordinaire qu'ont reçu ce matin les pompiers de l'Oise... La mission : secourir un jeune chevreuil pris au piège, après une chute, dans un regard de collecte d'eau de pluie situé en bordure de l'autoroute A16, près du village de Therdonne.Les pompiers du SDIS 60 décident alors de sortir les gros moyens : plongeurs et équipe cynotechnique ont été déployés sur site. Des spécialistes qui ont dû se mettre à l'eau pour délivrer l'animal fatigué à l'aide de filets de capture.Toutes les opérations ont eu lieu sous le contrôle du Dr Nicolas Dirn, vétérinaire au sein du service d'incendie et de secours de l'Oise. "En cette période de l'année, les cervidés sont friands de bourgeons ou de baies, notamment de la bourdaine, qui contiennent d’importantes quantités d’alcaloïdes. Absorbées par les chevreuils, ces substances ont un effet psychotrope qui leur confèrent un comportement étrange. Ils deviennent moins farouches, titubent maladroitement, et trébuchent même parfois dans les fourrés. C’est ce que nous appelons l’ivresse du chevreuil !", explique le vétérinaire.Une fois libéré et ausculté, le jeune chevreuil a été conduit à bonne distance de l'autoroute, et a pu regagner son habitat naturel.