Calais : décès d'un migrant d'une vingtaine d'années, découvert dans la remorque d'un poids lourd au port

Un migrant d'une vingtaine d'années, de sexe masculin, est décédé dans la remorque d'un camion au port de Calais.



Les pompiers sont intervenus ce vendredi matin, à 8h30, suite à la découverte d'une personne en arrêt cardio-respiratoire dans le chargement d'un poids lourd. Après plusieurs tentatives de réanimation par les sapeurs-pompiers, en vain, la victime de sexe masculin est finalement décédée.



On ne connait pour l'heure l'identité de la personne décédée.

Une enquête ouverte

Selon le parquet de Boulogne-sur-Mer, la mort de cette personne serait d'origine accidentelle: "elle aurait été écrasée entre deux palettes vraisemblablement pendant le déplacement du camion". Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" par le parquet.



Selon le port de Calais, le chauffeur du camion a alerté le personnel du port dès qu'il est arrivé dans l'enceinte portuaire vendredi matin "disant qu'il pensait que des migrants étaient dans son camion". Ce poids lourd ne figurait pas parmi ceux ayant été placés en file d'attente pour juguler le trafic lié au mouvement de grève du zèle des douaniers, selon la même source.



Il s'agit du premier décès dans le Calaisis d'un migrant tentant de rejoindre la Grande-Bretagne en 2019, selon la préfecture. Selon cette même source, 18 migrants sont morts en 2015, 14 en 2016 et 4 en 2017 et 2018.